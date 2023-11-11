«Я люблю его и жалею»: что сказала Пугачева, при чем здесь SHAMAN Певица Пугачева заявила, что завистники пытаются оттолкнуть от нее поклонников

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева прервала молчание и обратилась к россиянам. Извинилась ли Примадонна за слова о «холопах и рабах», вернется ли она в Россию?

Что сказала Пугачева 11 ноября

Пугачева оставила обращение на странице в соцсетях, адресованное завистникам, которые, по ее словам, пытаются оттолкнуть от нее поклонников. Она подчеркнула, что именно их назвала холопами и рабами в октябре 2022 года.

«Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников. Вы такие забавные! Кстати, именно вас я назвала рабами и холопами, народ-то в данном случае ни при чем, он заложник нынешней ситуации. Я люблю его и жалею», — написала Пугачева.

Примадонна подчеркнула, что «хамскими высказываниями», «абсурдными вымыслами и наглым враньем» в ее адрес клеветники пытаются оттолкнуть от нее людей, «для которых я всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью». По мнению певицы, это сделать не удастся, какие бы старания ни прилагались.

«Не тратьте силы свои и средства на бесполезные попытки уничтожить меня или обесценить мою жизнь и творчество. Моя многомиллионная армия поклонников меня не предаст!» — подчеркнула артистка.

Она добавила, что выполнила свою миссию и давно не поет. Пугачева призвала не считать количество волос на ее голове, а также деньги, которые она зарабатывает.

«И голос мой уставший все равно звучит. <...> И ноги ходят, и глаза видят, и уши слышат. Деньги мои считаете? Да я вкалывала. <...> Да и не в деньгах счастье. Свобода — это главное богатство», — отметила Примадонна.

Она возмутилась тем, что ее обвиняют в том, что она «перекрыла кислород» коллегам. Пугачева подчеркнула, что «вкалывала», в отличие от тех, кто «прогулял и пропил свой звездный час», а теперь бездоказательно хулит артистку.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева на концерте The one Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева на концерте The one Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня» Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня» Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина

«Когда-то я попросила Ярослава Дронова (певец SHAMAN. — NEWS.ru) сказать одну важную фразу, теперь и я ее скажу, хотя меня никто не просит: „Вы еще обо мне услышите!“ Хотите этого или нет, но жизнь показывает, что я до сих пор в ваших сердцах», — подытожила артистка.

Что Пугачева сказала про SHAMAN

14 апреля 2014 года в ходе шоу «Фактор А» Пугачева выбирала между Мали Седогиной и Ярославом Дроновым. Ее выбор пал на Седогину, и она обратилась к Дронову.

«Ты придешь на следующую программу, на финал, и ты получишь то, чего ты достоин, не смотря ни на что. Браво, Дронов!» — сказала тогда Пугачева.

Дронов после слов Примадонны поблагодарил участников и организаторов шоу и ответил Пугачевой.

«По традиции: вы еще обо мне услышите», — сказал он.

Как на обращение отреагировали россияне

Пост Пугачевой в соцсети за два часа набрал почти 80 тысяч лайков. Комментарии к публикации закрыты, однако в Сети широко обсуждается обращение Примадонны.

Некоторые уличили артистку в попытке «переобуться».

«Видимо, не получилось договориться. Бесится сейчас», — предположила пользовательница.

«Новые оправдания, уж не знают с муженьком, какими неправдами в Россию вернуться», — написала другая.

Некоторые комментаторы высмеяли пост артистки. Часть пользователей вновь предложила лишить Примадонну всех регалий, имущества и гражданства.

«Жертвовала своим здоровьем и гребла миллионы. Бедолага», — написал один из комментаторов.

«Не в деньгах счастье. Закончились, что-то обратно рвется за ними. Без счастья-то тяжко жить», — отметил другой.

«Смешно читать, „кучка оголтелых недоличностей“... Это вы о себе, сбежавших?» — задался вопросом третий

Среди пользователей нашлись и те, кто заступился за певицу.

«А в целом-то она права», — признала одна из комментаторов.

«Необходимо понимать, что она заработала своё состояние честным многолетним профессиональным трудом. Не финансовыми махинациями. Можно спорить о том, насколько высоки или оправданны её гонорары, но это уже, как говорится, другой вопрос», — отметил пользователь.

«Сделайте хоть что-то в жизни, как она, а потом критикуйте», — подчеркнул другой.

Кого Пугачева назвала рабами и холопами

4 октября 2022 года Алла Пугачева обратилась в соцсетях к тем, кого «всегда терпеть не могла», не уточнив, кому конкретно адресована публикация.

«Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела зря и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — написала Пугачева.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

Вернется ли Пугачева в Россию

Ранее стало известно, что Примадонна может приехать на родину в период новогодних праздников. По данным журналистов, продюсеры Пугачевой уже ищут ей сессионных музыкантов для выступлений и обновляют райдер. По информации СМИ, гонорар артистки вырос на $150 тысяч и достиг $500 тысяч.

Согласно просочившимся в Сеть документам, предпочтительными местами выступления являются Кипр или Дубай, однако рассматриваются и варианты в Москве. Журналисты выяснили, что приезд Пугачевой в столицу возможен, если организатор гарантирует отсутствие появления информации в СМИ, провокаций и съемок на телефоны.

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