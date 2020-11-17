Пугачёва похвасталась новой стрижкой

https://static.news.ru/photo/39c641bc-28dd-11eb-a0ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Примадонна российской эстрады поделилась с поклонниками своим новым селфи. На снимке певица предстала с новой стрижкой рядом мужем Максимом Галкиным.

Чёрно-белое фото на своей странице в Instagram артистка прокомментировала четверостишием.

Скоро нам в окне покажут чёрно-белое кино. Белый снег на землю ляжет, белой землю стать обяжет. Нам кайфово всё равно, — написала она.

Поклонники пришли в восторг как от новой причёски Пугачевой, так и от её стихов. По словам фолловеров, Алла Пугачёва «молодеет с каждым днём» и «выглядит совсем как девушка».

Накануне, 15 ноября, звёздная пара — 71-летняя Алла Пугачёва и 44-летний Максим Галкин — отметили 19-ю годовщину своих отношений. В связи с этим телеведущий выложил в Instagram видео с семейного праздника. Свадьба певицы и телеведущего состоялась 23 декабря 2011 года, но отношения у них завязались раньше. Чтобы отметить эту дату, муж с женой устроили дома романтичный ужин при свечах.

В этом году Пугачёва почти не покидает своё имение в деревне Грязь. Она проводит время с супругом и детьми — Лизой и Гарри.

Как писал NEWS.ru, ранее похудевшей фигурой похвалилась балерина Анастасия Волочкова. Артистка опубликовала фото с отдыха на Мальдивах. Она решила покинуть «промозглую Москву», о чём и объявила своим подписчикам, и устроила себе «замечательное романтическое путешествие». В поездке, судя по фото в сторис, её сопровождает неведомый избранник. В кадр попало его колено в джинсах. Первым делом балерина снялась в бикини со стразами и продемонстрировала заметно похудевшую фигуру.