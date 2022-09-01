Пугачева отвела Гарри и Лизу на линейку в элитную школу Пугачева отвела своих детей-близнецов Гарри и Лизу на линейку в Первую Московскую гимназию

Фото: allaprimadonna/vk.com

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева отвела своих детей-близнецов Гарри и Лизу на линейку в Первую московскую гимназию при МГУ имени Михаила Ломоносова, передает Telegram-канал Super.ru. На вопрос журналистов о том, готовы ли они к новому учебному году, артистка ответила лаконично «да». Пугачева также призналась, что не помогает Гарри и Лизе с уроками.

Всех поздравляю с новым учебным годом, — заявила Пугачева.

Отвечая на вопрос журналиста, что певица первым делом хотела сделать после возвращения в Москву, Пугначева ответила, что «набить морду одному человеку». Она не назвала его имя.

Ранее стало известно, что российские школьники в День знаний спели гимн РФ и подняли государственный флаг. В Сети появились кадры торжественных мероприятий, проходивших по всей стране. Корреспондент NEWS.ru опубликовал видео с линейки в МАОУ «Видновская гимназия» в Подмосковье.