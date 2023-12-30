Пугачева, конфликт с Сердючкой, психотерапевт: где сейчас Светлана Лобода

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Алла Пугачева и Светлана Лобода

Заслуженная артистка Украины, экс-солистка «ВИА Гры» Светлана Лобода после начала спецоперации осудила действия российских властей и уехала из страны. Где сейчас живет артистка, чем она занимается?

Что Лобода говорила про Россию и СВО

Светлана Лобода в феврале 2022 года призналась, что испытывает страх за близких людей, которые находятся на Украине. Она назвала спецоперацию «глобальной катастрофой».

«Это глобальная катастрофа для всего мира, и к чему мы придем — непонятно», — комментировала исполнительница.

Недавно артистка заявила, что ей якобы звонили из правительства России и обещали некие гарантии, если она не покинет страну. По ее словам, ей предлагали большие деньги.

«Россия для меня была дополнительным рынком, потому что, когда на Украине я объездила большое количество городов, я поняла, что мне нужно искать возможность двигаться дальше. Любой украинский артист всегда хотел на русский рынок», — объяснила Лобода.

Она подчеркнула, что продолжит исполнять песни на русском языке для своих поклонников. Также Лобода призналась, что хочет петь на английском языке.

«Я буду продолжать писать песни на украинском, на русском языках для русскоязычной аудитории, потому что она очень большая и потому что это люди, которые меня поддерживают. Большая часть Украины говорит на русском языке, но нужно разбираться, какой ты человек и что ты несешь и что ты хочешь. Русский язык не принадлежит русской власти. Миллионы людей по всему миру говорят на русском языке», — отметила певица.

Куда уехала Лобода

После начала спецоперации Светлана Лобода вместе с дочками уехала из России в Латвию.

«Живу в Риге. Я уже свыклась с этим городом. Уже как-то срослась, потому что мне важно ощущать себя гармонично в том городе, в котором я нахожусь», — рассказывала она.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Светлана Лобода

Что Лобода говорила про Пугачеву

В 2019 году Светлана Лобода перепела хит народной артистки СССР Аллы Пугачевой «Живи спокойно, страна». Тогда в Сети появился ролик, где Примадонна «благословила» ее на выступления, намекнув, что именно Лобода может стать ее преемницей.

«Живи спокойно, страна. Ведь у тебя еще она. Все остальные в тени», — говорила Пугачева.

В 2022 году Лобода поддержала Пугачеву после поста о «рабах и холопах». Под публикацией исполнительницы она написала: «Идеально сказано! Алла Борисовна, любим Вас!»

Лобода не единожды заявляла, что уважает Аллу Пугачеву и ее супруга, юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

«То, что она уехала из России, — это о многом говорит. То, что говорит Максим, — это все, что думает Алла Борисовна. Они говорят друг за друга всегда. В их семье говорят через Галкина», — уверена артистка.

По ее словам, сейчас она почти не общается Пугачевой, но контактирует с Галкиным.

Почему Данилко не хотел выступать на одной сцене с Лободой

Украинский певец Андрей Данилко (Верка Сердючка) в августе этого года отказался принимать участие в фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, если там будет Светлана Лобода. В результате экс-солистку «ВИА Гры» не позвали на мероприятие.

Данилко не впервые показал свое негативное отношение к певице: в 2022 году он назвал слезы исполнительницы в соцсетях фальшивыми.

Чем сейчас занимается Лобода

Светлана Лобода продолжает творческую деятельность. Ее ближайшие выступления запланированы в Ницце, Аликанте, Марбелье, Эшториле, Юрмале, Кишеневе, Алма-Ате и Лондоне.

Недавно певица призналась, что на протяжении нескольких лет работает с психотерапевтом, который помог ей справиться с психологическими травмами, полученными в детстве.

«Я на многие вопросы не могла найти ответы, и этот врач, который со мной занимается уже два года, привел меня в нужное состояние. Моя главная проблема, с которой я борюсь вместе с моим „помощником“, психологом, — это страхи», — объяснила она.

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