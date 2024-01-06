Пугачева, Киркоров, Ивлеева, Галкин: последние новости шоу-бизнеса 6 января Киркоров потерял 50 млн рублей из-за «голой» вечеринки Ивлеевой

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Анастасия Ивлеева, Максим Галкин

Народный артист России Филипп Киркоров после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой потерял 50 млн рублей, поскольку был вырезан из множества передач. Что еще известно, какие новости выходили про народную артистку СССР Аллу Пугачеву и ее супруга юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)?

Какие новости известны про Пугачеву и Галкина

Певица Лайма Вайкуле рассказала, как Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин встретили Новый год. Недавно она опубликовала в соцсетях запись, обратившись с поздравлениями к россиянам. В тексте артистка процитировала тост Примадонны, произнесенный в новогоднюю ночь. По ее словам, Пугачева сказала три слова.

«Замечательно сказала Алла Пугачева: „Свобода, закон и достаток!“ Я полностью согласна с ней», — сообщила исполнительница.

Последний раз Пугачева и Галкин выходили на связь с поклонниками до Нового года. Тогда они опубликовали в соцсетях фотографию из ресторана, сообщив, что отмечают 12-ю годовщину свадьбы.

До этого артисты были замечены в Израиле на юбилее лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

По данным KP.RU, после новогодних праздников супруги вместе с детьми переедут в Лондон.

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press Максим Галкин и Алла Пугачева

Какие новости известны про Киркорова

Филипп Киркоров сделал себе вторую татуировку на руке. 3 января сообщалось, что музыкант набил себе жука-скарабея на тыльной стороне ладони, изображение приносит удачу своему владельцу и символизирует перерождение и просветление.

Теперь на пальцах руки Киркорова появилось слово king («король»).

Кроме того, появилась информация о том, что певец отстранил своего менеджера Артема Кияшко от управления компанией «Филипп Киркоров Продакшн».

Кияшко был назначен директором поп-короля в 2021 году. Сейчас эту должность занимает Максим Ситник. По его словам, решение о смене гендиректора компании было принято давно. Оно связано с отъездом Кияшко.

«Артем пока просто уезжает и занимается другой деятельностью. Он как бы есть, но не занимается уже Филиппом. Чем он будет заниматься, не могу вам рассказать. Давно уже принято решение, просто не могли найти кандидатуру, подходящую на замену Артему», — объяснил Ситник.

Новым директором ООО «Филипп Киркоров Продакшн» стал Владимир Пономарев.

По данным 78.ru, Киркоров потерял 50 млн рублей из-за «отмены» после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Его вырезали из «Голубого огонька», «Песни года», «Зимнего Show» и «Ночи сбывшихся надежд». Эти шоу должны были принести ему 30 млн рублей.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Максим Галкин

Помимо этого, артист должен был дать концерты, за которые получил бы 20 млн рублей. Есть вероятность, что несколько выступлений, запланированных на январь, тоже не состоятся (еще 10 млн рублей).

«Киркоров, по слухам, несет „королевские убытки“. Из-за отмененных новогодних мероприятий певец потерял минимум 50 млн рублей. Отменены и два больших концерта. Они должны были принести ему около 20 млн рублей. Для любого человека, даже такого уровня, как Киркоров, 50 млн — колоссальная сумма. А, учитывая то, что певец содержит штат из танцоров, обслуги, музыкантов и других людей, такие потери больно бьют по карману», — сообщил источник.

Какие новости известны про Ивлееву

По информации Telegram-канала «Небожена», Анастасия Ивлеева после скандала с «голой» вечеринкой решила переехать в Дубай. Авторы пишут, что телеведущая временно покинет родину.

«Ивлеева решила переехать в Дубай на время. Планирует пересидеть там скандал и вернуться через несколько месяцев», — сообщил канал.

Сама Ивлеева информацию не комментировала.

Из-за «отмены» блогер потеряла около 25 млн рублей. Эти деньги она должна была заработать на новогодних корпоративах.

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