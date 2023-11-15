Пугачева и новогодние шоу: появится ли на ТВ, споет ли на «Голубом огоньке» Адвокат Алешкин призвал Пугачеву выступить с сольным концертом в России

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Алла Пугачева

Адвокат Андрей Алешкин призвал народную артистку СССР Аллу Пугачеву выступить с сольным концертом в России. Появится ли Примадонна на телевидении, поучаствует ли в «Голубом огоньке»?

Будет ли у Пугачевой сольный концерт

Алешкин считает, что Примадонна должна выступить с сольной программой в Москве. Он поддержал певицу и подчеркнул, что она сделала в соцсетях смелое и яркое заявление.

«Пугачева открыла рот и высказала все тем, кто в действительности никто. Смело и ярко. Открыто и честно. Поддерживаю приму, считаю, что она должна дать сольный концерт в Москве», — сказал Алешкин.

Иной точки зрения придерживается музыкальный критик Александр Волков. По его словам, чтобы выйти на сцену, Пугачевой необходимо изменить позицию, чего певица делать не собирается.

«Для появления в каких-то серьезных медиа у Примадонны должна быть очень серьезная подготовка, а также изменение ее позиции, во что абсолютно не верится», — объяснил критик.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Алла Пугачева

Концертный и театральный директор, композитор Александр Бениш рассказал, что концертная деятельность Пугачевой в России находится под большим вопросом, поскольку до отъезда из РФ она выступала только в Москве.

Что известно о возможном возвращении Пугачевой на Новый год

Недавно в Сети появилась информация о том, что Примадонна может вернуться на сцену в период новогодних праздников. Продюсеры артистки сейчас обновляют ее райдер, а также занимаются поиском сессионных музыкантов для предстоящих концертов.

Гонорар артистки может вырасти до $500 тысяч, что на $150 тысяч дороже, чем в 2020 году. При этом в сумму не входят расходы на проживание, транспорт и условия райдера. География выступлений Пугачевой ограничивается Дубаем и Кипром, однако продюсеры могут согласиться на поездку в Москву, если организаторы мероприятия проведут его тайно: без съемок на телефоны и публикаций в СМИ.

Есть ли у Пугачевой новые песни

По неподтвержденной информации, Пугачева подготовила три новых альбома задолго до отъезда из России. По словам анонимного продюсера, после окончания активной фазы творческой карьеры она покупала понравившиеся композиции, чтобы позже выпускать пластинки.

Пугачева приезжала в Россию 2 ноября. На следующий день она поехала в Тверь в студию звукозаписи «Салам». Основатель компании Игорь Лалетин лично встретил певицу и записал с ней мини-альбом.

Лалетин и Примадонна работали над тремя новыми композициями. С ними исполнительница может выступить на концертах за границей. В Сети также появились снимки из звукозаписывающей студии.

Сам Лалетин сообщил РИА Новости, что артистка действительно записала три композиции, однако, по его словам, это было сделано для личного пользования.

«Это были какие-то песенки про любовь, про жизнь. Но они не для релиза. Для своих», — сказал основатель студии «Салам».

Примет ли Пугачева участие в новогодних шоу

Съемки новогодней программы «Голубой огонек» проходят с 12 ноября по 1 декабря на студии «Мосфильм». Пугачевой в списке заявленных артистов не обнаружили.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС Алла Пугачева, 2016 г.

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что без Примадонны и ее супруга юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который долгие годы вел передачу на Первом канале, праздничные шоу не стали хуже.

«По большому счету из всех представителей „Голубого огонька“ никто не уехал. Не Галкиным и Пугачевой страна едина. Все те же, но нет Кобзона. Артисты все здесь, все те же», — сказал продюсер.

Читайте также:

Пугачева ответила «завистникам и клеветникам»: реакция Госдумы и россиян

Внука Пугачевой и его жену ищут приставы. Что натворил Никита Пресняков?

Галкин и Пугачева могут переехать в США. Почему им надо бежать с Кипра?