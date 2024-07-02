Пугачева и Нетребко, роман Крида: последние новости шоубиза 2 июля

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Анна Нетребко могла бы взять пример с Аллы Пугачевой и исполнить главное желание супруга, считает певица Анна Калашникова; Кристина Орбакайте спела на фоне Примадонны в Израиле; Егор Крид прокомментировал слухи о романе с Алиной Загитовой, а Отару Кушанашвили предстоят еще две операции. Какие последние новости шоу-бизнеса 2 июля?

Какой пример Нетребко могла бы взять с Пугачевой

Оперная дива рассказала о разводе с мужем Юсифом Эйвазовым, с которым состояла в отношениях больше 10 лет. Нетребко заявила, что не намерена давать комментарии по поводу расставания с супругом. В беседе с «МК» певица Анна Калашникова обвинила исполнительницу в разрушении семьи.

«У нас, кстати, все говорят, что Анна сама виновата в разводе. В тусовке считают, что основная причина их расставания — отсутствие общих детей. <...> Анна, видя, как Юсиф хочет детей, должна была сделать все, что в ее силах. Тем более что сейчас так много технологий, позволяющих стать родителями. Мы видим, что даже в определенном возрасте решаются эти вопросы. Алла Пугачева, находясь на заслуженном отдыхе, и то стала мамой. Если бы действительно сильно любила Юсифа, могла бы взять пример с Примадонны и родить наследника», — сказала Калашникова.

Певица отметила, что расставание пары — грустный эпизод. По словам Калашниковой, супруги выглядели так, будто их соединили на небесах.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Как Орбакайте выступила на фоне Примадонны

Певица Кристина Орбакайте выступила с гастролями в Израиле. Во время концерта она исполнила одну из композиций Аллы Пугачевой. В этот момент на большом экране появились архивные видео с Примадонной. Зал активно подпевал исполнительнице.

Некоторые пользователи в комментариях к видео с выступления отметили, что певица дала концерт в полупустом зале.

«Зал какой-то маленький и полностью не набит».

«После „Крокуса“ с его шеститысячной вместимостью перейти на ДК».

«Докатилась до полупустых сельских клубов», — написали комментаторы.

Орбакайте также наняла телохранителя во время тура в Израиле. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) она опубликовала видео, на котором выступает в городе Беэр-Шева. На кадрах видно, как во время концерта исполнительница спускается в зал к зрителям и идет между рядов. В это время за ней следует крепкого телосложения охранник с бейджем, пытающийся скрываться от света софитов.

Фото: Сергей Булкин/News.ru Кристина Орбакайте

Что со здоровьем Кушанашвили

Шоумена Отара Кушанашвили должны прооперировать еще дважды, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash. Ему предстоит удаление злокачественной опухоли кишечника. До этого у журналиста была непроходимость, на фоне которой развился перитонит. Отмечается, что Кушанашвили регулярно ставят капельницы, чтобы повысить функции иммунитета и сопротивляемость организма, иначе он может не перенести две новые операции на ЖКТ.

«Состояние шоумена по-прежнему не очень, но настрой боевой. Источники из близкого окружения говорят, что Кушанашвили шутит, не унывает, ест смеси и пьет компот. Может самостоятельно садиться. Правда, быстро устает», — пишет источник.

Что Крид сказал про роман с Загитовой

Певец Егор Крид на днях опубликовал совместное фото с фигуристкой Алиной Загитовой. Исполнитель нежно обнимает девушку за плечи и целует в лоб. Позднее девушку заметили на концерте Крида в VIP-ложе с его родителями.

На премии «25 самых стильных» Егор Крид прокомментировал появившиеся на этом фоне слухи о романе с Загитовой.

«Мне приписывают роман с Загитовой? Это очевидно, мне кажется. Всегда, когда появляется девушка, которая еще не была в моем окружении, с ней приписывают роман. Я свободен. Она активно общалась с моими родителями? Не активно, почему. Я ее познакомил на моем дне рождения. Она просто была в VIP-ложе, там же, где были мои родители. Но она суперклассная девочка», — сказал Крид.

Почему Леонтьев вернулся в Россию

В конце июня стало известно о возвращении певца Валерия Леонтьева в Россию из США. Артист, который ранее объявил о завершении карьеры, прилетел в Москву. Исполнителя заметили в одном из столичных отелей в центре, где с размахом отмечал 45-летний юбилей российский предприниматель.

Комментируя слухи, директор исполнителя Борис Чигирев рассказал, что Леонтьев живет в России и лишь иногда улетает в Штаты. Он подчеркнул, что музыкант не эмигрировал из РФ. Однако ясность в ситуации решил внести сам Леонтьев. Певец рассказал, что у него нет американского гражданства и что он соскучился по России.

«Да, у меня одно гражданство, и оно — российское. <...> Я нахожусь в России, потому что очень скучаю и по друзьям, и по зрителям, это мне особенно дорого. Но пока о сольных концертах речи не идет. Хотя, конечно, работают и Шер, и Мадонна. Это те звезды, с которых в плане работоспособности и верности сцене надо брать пример», — сказал он в беседе с «МК».

Какая неизлечимая болезнь у Сябитовой

Телеведущая Роза Сябитова рассказала, что начала терять слух, сообщает «Леди Mail». Она подчеркнула, что вылечить недуг уже не получится.

«Пошла к врачу, он прописал мне лекарства. Вылечить это уже невозможно, но препараты помогут мне совсем не оглохнуть», — заявила телеведущая.

Сябитова пояснила, что причиной тому стала работа. На слуховые функции плохо повлиял микрофон, который постоянно находится в ухе на съемках. Она также отметила, что уже восемь лет страдает от хронического варикоза, поэтому в студии сидит в компрессионных чулках.

«Плюс спина страдает, хотя у меня всегда с собой специальные ортопедические подушки, чтобы было удобнее сидеть. На сами съемки и с них я езжу лежа: дорога от моего загородного дома до Останкино занимает три часа», — призналась соведущая проекта «Давай поженимся!».

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