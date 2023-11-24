Народная артистка СССР Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) вместе с детьми проживают на Кипре. Что известно об их жизни и планах?
Где находятся Алла Пугачева и Максим Галкин
Пугачева и Галкин остаются на Кипре после отъезда из Израиля на фоне начала полномасштабной войны страны с ХАМАС. Российский актер Станислав Садальский заявил, что певица везде следует за своим супругом. Артист считает, что ей не повезло с последним мужем, так как приходится много «скитаться по миру».
«Алла Пугачева — раба любви. Она последовала за мужем», — сказал он.
По мнению Садальского, Максим Галкин «глубоко глупый человек», которому следовало «сидеть и молчать», а не надсмехаться над родиной и соотечественниками. При этом актер считает, что Алла Пугачева остается рядом с мужем, потому что ей с ним комфортно.
«О ней никто так не заботился в жизни из других мужей», — отметил актер.
Что известно о планах Максима Галкина
Максим Галкин в декабре отправляется в гастрольный тур по Швейцарии и Испании. Также юморист не против дать концерт для русских в Турции.
Представитель юмориста Эльвира Макробородова в разговоре с пранкером Соряном, который был опубликован в его Telegram-канале, сообщила, что юморист готов выступать перед русской публикой за €100 000, что составляет более 9,6 млн рублей. Также артисту и членам его команды нужно оплатить перелет исключительно бизнес-классом и покрыть расходы на месте проведения мероприятия.
Представитель юмориста подчеркнула, что снизить гонорар невозможно, поскольку она является некой гарантией, что концерт не будет отменен.
Какой рейтинг возглавила Алла Пугачева в России
Алла Пугачева возглавила рейтинг артистов, за которых россиянам стыдно. По результатам опроса ВЦИОМ, в котором приняли участие 1708 россиян в возрасте от 18 лет, 25% респондентов признались, что певица вызывает у них чувство стыда. В топ-3 также вошли лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и певец Филипп Киркоров.
Что известно о проблемах Пугачевой со здоровьем
Портниха Аллы Пугачевой Любовь Аксенова рассказала, что артистка длительное время жаловалась на боли в левой ноге. Из-за дискомфорта она не могла на нее наступать.
«Перед концертом бросала обувь и босиком ходила по сцене. А я эту обувь караулила. Мне было больно наблюдать за этим», — заявила Аксенова.
Портниха считает Аллу Пугачеву несчастным человеком, которой приходилось выходить на сцену против собственной воли.
«Алла тоже несчастный человек. Она вкалывала как папа Карло. Говорила директору: «Зачем нам еще один концерт?» — вспомнила Любовь Аксенова.
Что известно об имуществе Пугачевой в США
У Аллы Пугачевой было несколько квартир в США, однако, как удалось выяснить НТВ, сейчас она владеет всего одной из них. По данным телеканала, артистке принадлежат апартаменты в офисном небоскребе на Brickell Avenue в Майами (штат Флорида). Там певица оставалась во время гастролей в США, но не появлялась в жилище с 2009 года. Другие апартаменты исполнительницы перешли последнему мужу ее дочери Кристины Орбакайте Михаилу Земцову.
«Происходили междусобойчики, перекупы квартиры. Там Кристина купила у Аллы, Земцов купил у Кристины, Никита купил у Земцова», — сообщил продюсер Леонид Дзюник.
Читайте также:
Внук Пугачевой показал себя с накрашенными губами: при чем здесь Джокер
Обиды на Пугачеву, суррогатное материнство, диеты: где сейчас Сергей Пенкин
Старушка на вертолете, обиды чукч, двое детей: где сейчас Леонид Якубович