Пугачева и Галкин: последние новости, где сейчас, что говорили, слухи Шоумен Максим Галкин готов выступить перед россиянами в Турции за €100 000

Фото: Игорь Иванко/Агентство «Москва»

Народная артистка СССР Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) вместе с детьми проживают на Кипре. Что известно об их жизни и планах?

Где находятся Алла Пугачева и Максим Галкин

Пугачева и Галкин остаются на Кипре после отъезда из Израиля на фоне начала полномасштабной войны страны с ХАМАС. Российский актер Станислав Садальский заявил, что певица везде следует за своим супругом. Артист считает, что ей не повезло с последним мужем, так как приходится много «скитаться по миру».

«Алла Пугачева — раба любви. Она последовала за мужем», — сказал он.

По мнению Садальского, Максим Галкин «глубоко глупый человек», которому следовало «сидеть и молчать», а не надсмехаться над родиной и соотечественниками. При этом актер считает, что Алла Пугачева остается рядом с мужем, потому что ей с ним комфортно.

«О ней никто так не заботился в жизни из других мужей», — отметил актер.

Что известно о планах Максима Галкина

Максим Галкин в декабре отправляется в гастрольный тур по Швейцарии и Испании. Также юморист не против дать концерт для русских в Турции.

Представитель юмориста Эльвира Макробородова в разговоре с пранкером Соряном, который был опубликован в его Telegram-канале, сообщила, что юморист готов выступать перед русской публикой за €100 000, что составляет более 9,6 млн рублей. Также артисту и членам его команды нужно оплатить перелет исключительно бизнес-классом и покрыть расходы на месте проведения мероприятия.

Представитель юмориста подчеркнула, что снизить гонорар невозможно, поскольку она является некой гарантией, что концерт не будет отменен.

Какой рейтинг возглавила Алла Пугачева в России

Алла Пугачева возглавила рейтинг артистов, за которых россиянам стыдно. По результатам опроса ВЦИОМ, в котором приняли участие 1708 россиян в возрасте от 18 лет, 25% респондентов признались, что певица вызывает у них чувство стыда. В топ-3 также вошли лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и певец Филипп Киркоров.

Что известно о проблемах Пугачевой со здоровьем

Портниха Аллы Пугачевой Любовь Аксенова рассказала, что артистка длительное время жаловалась на боли в левой ноге. Из-за дискомфорта она не могла на нее наступать.

«Перед концертом бросала обувь и босиком ходила по сцене. А я эту обувь караулила. Мне было больно наблюдать за этим», — заявила Аксенова.

Портниха считает Аллу Пугачеву несчастным человеком, которой приходилось выходить на сцену против собственной воли.

«Алла тоже несчастный человек. Она вкалывала как папа Карло. Говорила директору: «Зачем нам еще один концерт?» — вспомнила Любовь Аксенова.

Что известно об имуществе Пугачевой в США

У Аллы Пугачевой было несколько квартир в США, однако, как удалось выяснить НТВ, сейчас она владеет всего одной из них. По данным телеканала, артистке принадлежат апартаменты в офисном небоскребе на Brickell Avenue в Майами (штат Флорида). Там певица оставалась во время гастролей в США, но не появлялась в жилище с 2009 года. Другие апартаменты исполнительницы перешли последнему мужу ее дочери Кристины Орбакайте Михаилу Земцову.

«Происходили междусобойчики, перекупы квартиры. Там Кристина купила у Аллы, Земцов купил у Кристины, Никита купил у Земцова», — сообщил продюсер Леонид Дзюник.

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