Пугачева и Галкин: последние новости 9 марта, критика, возвращение, клан

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Алла Пугачева и Максим Галкин

Народная артистка СССР Алла Пугачева может лишиться прав на свои песни в России, а ее муж Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) остаться без замка в деревне Грязь. Где сейчас звездная пара, за что критикуют звезд?

Могут ли у Пугачевой отобрать ее песни

Адвокат Сергей Жорин полагает, что российские власти не могут запретить упоминать Пугачеву в качестве автора и исполнителя собственных песен. В то же время правозащитник отметил, что законодательство позволяет лишить Примадонну отчислений, так как данный тип авторских прав считается имущественным.

«Есть имущественные, исключительные авторские права. Имущественная часть, как и любое имущество — автомобиль, квартира, деньги, — при определенных обстоятельствах может уходить от одного собственника к другому. Имущественные права могут отчуждаться, дариться, сдаваться в аренду, продаваться», — объяснил Жорин в разговоре NEWS.ru.

Признают ли Пугачеву иноагентом

Депутат Госдумы Алексей Журавлев ранее предложил признать Примадонну иноагентом. По его словам, таким образом певица не сможет больше получать деньги из России.

После этого актер Станислав Садальский в своем Live Journal заявил, что Пугачева внесла огромный вклад в культуру России. Артист заступился за Примадонну и призвал отказаться от озвученной Журавлевым инициативы.

«Творчество певицы Пугачевой — огромный вклад в культуру нашей страны! Хотелось бы подробнее узнать о деятельности депутата Журавлева. Что он сделал для развития нашей страны, кроме бестолкового мелькания по ТВ и призыва лишить регалий Пугачеву?» — написал Садальский.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Певица Алла Пугачева на показе коллекции Валентина Юдашкина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева на концерте The one Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева на концерте The one Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссеров Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева перед началом премьеры фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня» Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Народная артистка СССР и РСФСР, эстрадная певица Алла Пугачева и модельер Вячеслав Зайцев на юбилейном вечере модельера в театре «Русская песня» Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Певица Алла Пугачева на премьере фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва на концерте «О чем поют мужчины» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок в деревне Грязь — дом звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Против идеи депутата также высказался актер и шоумен Никита Джигурда. Он сказал, что не поддерживает «охоту на ведьм». Также шоумен отметил, что Пугачевой не место среди людей, которые уже попали в список иноагентов.

Отнимут ли у Пугачевой и Галкина замок

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ранее предложил правоохранителям проверить, можно ли изъять имение Пугачевой и Галкина по закону о фейках про армию. По его мнению, если такая опция есть, то нужно воспользоваться ею немедленно.

После этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что деньги с продажи особняка звезд можно направить на помощь ветеранам СВО. По его словам, у некоторых бойцов после возвращения с фронта остаются нерешенными проблемы с кредитами и жильем.

«У нас у некоторых ребят, которые ушли за фронт, проблемы: у кого-то — с жильем, у кого-то — с кредитами. Соответственно, пожалуйста, — на эти деньги можно погасить кредиты и помочь с жильем», — предложил Бородин.

Где сейчас Пугачева и Галкин

Галкин в начале марта вернулся к гастрольной деятельности. Сейчас он выступает с концертами в Литве. Когда гастроли по литовским городам завершатся, комик намерен отправиться в Сербию. После этого Галкин должен улететь в Израиль и отправиться в тур по нему. В прошлом году концерты сорвались из-за начала военных действий в секторе Газа.

Точное местонахождения Пугачевой неизвестно. Артистка редко делится постами в соцсетях. После отъезда из России пара вместе с детьми жила в Израиле, но в конце октября перебралась на Кипр. Позднее артисты не сообщали о своих планах переехать в другую страну на ПМЖ.

В своем последнем видеообращении Пугачева обмолвилась на тему возвращения. Она сообщила, что если вернется в РФ, то скажет все, что она думает.

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