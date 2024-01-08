Пугачева и Галкин: последние новости 8 января, где сейчас, слухи, критика Хирург Блинова: Алла Пугачева делала пластику лица

Фото: Игорь Иванко/Агентство «Москва»

Алла Пугачева и Максим Галкин

Пластический хирург Виктория Блинова рассказала, сколько народная артистка СССР Алла Пугачева потратила на операции. Где сейчас Примадонна и ее супруг шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), за что их критикуют?

Сколько Пугачева потратила на пластические операции

Блинова рассказала, сколько королева эстрады потратила на изменение внешности. По ее словам, Пугачева не поскупилась на омолаживающие операции, в том числе подтяжки.

«Скорее всего, ей был выполнен полный комплекс омолаживающих операций на лице. Однозначно была произведена smas-подтяжка лица и шеи. 100% работали с верхней третью лица и средней зоной, провели блефаропластику (подтяжка и изменение формы век. — NEWS.ru)», — предположила врач в разговоре с MK.RU.

Она отметила, что Примадонна ведет не совсем здоровый образ жизни. Алкоголь и курение оказывают влияние на состояние кожи лица, считает Блинова.

Что касается стоимости операций, то стоимость подобного лифтинг, по оценке хирурга, — от 120 тысяч рублей, зона шеи — от 70 тысяч рублей. Противопоказаний для хирургического вмешательства практически нет. Круговая блефаропластика стоит от 150 тысяч.

Как Резник хотел отомстить Пугачевой

Поэт Илья Резник, создававший в тандеме с композитором Раймондом Паулсом хиты для отечественных звезд, рассказал, что создал латвийскую певицу Лайму Вайкуле, когда поссорился с Пугачевой. По его словам, тандем «вытащил» артистку «из кабака, создал ей репертуар, вывел на сцену».

«Мы с Раймондом — соавторы, создавшие в своё время эту певицу назло Алле Борисовне, когда ненадолго с ней поссорились. <...> Я отвёз ее [Вайкуле] на конкурс в Братиславу с нашей песней „Вернисаж“. Мы получили „Золотую лиру“. Она долгое время называла меня своим продюсером, таскавшим ее на радиостанции и телеканалы. И после этого она говорит гадости человеку, которому обязана всей своей творческой жизнью», — возмутился Резник в последнем интервью.

Критику со стороны Вайкуле он объяснил материальными трудностями и тяжелой болезнью.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева

Зачем Киркоров процитировал Пугачеву

Певец Филипп Киркоров дал концерт в Дубае. Артист высказался на тему своего переезда из России на фоне критики после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Во время общения с журналистами он заявил, что «никого не предавал, из страны не уезжал и не собирается».

«Я себе не представляю свою жизнь без России — без своего дома. Но иногда [нужно] вот так выбираться в Рождество, туда, где тепло. Но потом, когда слишком жарко, хочется в наши морозы», — сказал KP.RU Киркоров.

Артист также процитировал Пугачеву, заявив, что если ему запретят петь, то он будет рисовать, а если отберут краски — начнет писать стихи. Исполнитель подчеркнул, что, пока у него есть возможность делать что-либо для поклонников, он не остановится.

Где сейчас Галкин и Пугачева

Пугачева редко обновляет свои страницы в социальных сетях и в наступившем году еще не обращалась к своим поклонникам. Внимательные пользователи Сети «нашли» Примадонну в комментариях к чужим постам — она поздравила зятя покойного модельера, ее близкого друга Валентина Юдашкина с днем рождения.

«Поздравляем!» — написала Пугачева.

Галкин же накануне разместил пост об уже прошедших гастролях. На странице шоумена появилось видео с концерта в Цюрихе, который состоялся 5 декабря. На видео представлены вырезки аплодисментов, попавшие в вырезки шутки нейтральны. Например, шоумен зачитывает перевод русских сказочных слов на немецкий.

Ранее супруги были замечены в Израиле на юбилее лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По данным KP.RU, после новогодних каникул супруги вместе с детьми планируют переехать в Лондон.

Читайте также:

«Киркоров поет Баскову»: почему Лоза раскритиковал новогодние огоньки

Составлен список звезд, у которых начались проблемы после интервью у Собчак

«Зачем я в космос летала?»: правда ли, что Пересильд завидует успехам дочки