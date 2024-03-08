Пугачева и Галкин: последние новости 8 марта, критика, возвращение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алла Пугачева и Максим Галкин

Народная артистка СССР Алла Пугачева раскритиковала певца Стаса Михайлова, после чего жена артиста заступилась за него. Правда, ответила ей не лично Примадонна, а ее муж Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Из-за чего поссорились звезды, где сейчас Пугачева?

В чем суть конфликта Пугачевой и Михайлова

Михайлов после выхода первой за пять лет песни Пугачевой сообщил, что не будет слушать творчество Примадонны. Он отметил, что не знает, какую композицию представила артистка.

«Что я хочу сказать? Я не знаю, какую песню выпустила Алла Борисовна», — сказал Михайлов.

Певец также заявил, что все артисты, которые уехали из России, спустя время «на коленях приползут обратно» и будут «целовать ноги», поскольку страна сделала таких селебрити «значимыми и узнаваемыми людьми».

В ответ на это Пугачева опубликовала видео, в котором специально изменила свой голос на хриплый и объяснила, почему не может встать перед ним на колени. В конце ролика артистка оскорбила коллегу по шоу-бизнесу.

«Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я, безголосая певица, старенькая Алла Пугачева, да я б встала перед тобой на колени, да ноги не те, чего ты испугался», — сказала артистка.

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Праздничное выступление Стаса Михайлова на станции «Курская» Московского метрополитена

За Михайлова вступилась супруга Инна. Она сначала поправила Пугачеву, а затем переписывалась с ее мужем. Женщина посоветовала Галкину следить за тем, что Примадонна выставляет в соцсетях. Шоумен же заявил Михайловой, что его супруга — свободный человек.

Кто поддержал Пугачеву в конфликте с Михайловым

Актер и шоумен Никита Джигурда встал на защиту народной артистки и выступил против идеи признать ее иностранным агентом. Он назвал Примадонну «святой» на фоне других сбежавших звезд.

«Я категорический противник охоты на ведьм. Так с водой можно и ребенка из купели выплеснуть. Я против того, чтобы великую Аллу Пугачеву признавали иноагентом», — заявил Джигурда в беседе с «Газетой.Ru».

Адвокат Сергей Жорин заступился за Примадонну. Он назвал Пугачеву легендарной певицей и одним из символов России, а также подчеркнул, что артистка заслужила право выражать свое мнение.

«На мой взгляд, она несколько эмоционально высказалась, я тоже не со всем согласен. Но точно так же меня очень выбесило высказывание Стаса Михайлова — кто он такой, чтобы говорить, кто приползет, а кто не приползет?» — возмутился Жорин в беседе с NEWS.ru.

Профайлер Денис Давыдов предположил, что певица оскорбила Михайлова, так как могла считать его «своим человеком». Он не исключил, что слова музыканта об уехавших из РФ артистах, которые «приползут обратно», Примадонна могла принять на свой счет.

Физиономист Олег Воеводин предположил, что со здоровьем Пугачевой все в порядке. По его словам, все происходящее в видео с оскорблениями Примадонны в адрес Михайлова — комическая сцена, которая исполнена с присущим звезде актерским мастерством.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева

«Насчет здоровья Пугачевой можете не переживать, у нее все в порядке, это точно. Никаких проблем. Так как у нее форма лица „огонь — вода“, можно сказать, что все видео, от первой до последней секунды, это комическая сценка», — объяснил эксперт в разговоре с NEWS.ru.

Что будет с замком Пугачевой и Галкина в России

Президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов заявил, что Пугачева и ее супруг не могут продать свой замок в деревне Грязь из-за его месторасположения и стоимости обслуживания объекта. Он сомневается, что особняк можно продать за 500 млн рублей.

«Если бы нашелся покупатель, то цена формировалась бы в течение длительных переговоров, и непонятно, какой бы она была. Сомневаюсь, что замок можно продать за 500 млн рублей», — объяснил Самойлов в разговоре с NEWS.ru.

Где сейчас Пугачева и Галкин

Галкин в начале марта вернулся к гастрольной деятельности. Сейчас он выступает с концертами в Литве, после чего намерен отправиться в Сербию и улететь в Израиль. Там комик собирается отправиться в тур, сорванный в прошлом году из-за начала военных действий в секторе Газа.

Точное местонахождения Пугачевой неизвестно. Артистка редко делится постами в соцсетях. После отъезда из России пара вместе с детьми жила в Израиле, но в конце октября перебралась на Кипр. Позднее артисты не сообщали о своих планах переехать в другую страну на ПМЖ.

В своем последнем видеообращении Пугачева обмолвилась на тему возвращения. Она сообщила, что если вернется в РФ, то скажет все, что она думает.

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