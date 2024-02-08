Пугачева и Галкин: последние новости 8 февраля, где сейчас, возвращение

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Агентство «Москва»

Композитор, написавший несколько хитов для народной артистки СССР Аллы Пугачевой, отрекся от нее. Какие последние новости о Примадонне и ее супруге Максиме Галкине (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) известны сегодня, где они могут находиться 8 февраля?

Кто отрекся от Пугачевой

Народный артист РФ, композитор Александр Зацепин рассказал, что не поддерживает общение с покинувшей Россию певицей. По словам музыканта, ему не о чем общаться с Примадонной и их больше ничего не связывает.

«Мы с Аллой Борисовной уже давно не общаемся. Нас ничего не связывает, нам не о чем общаться. Хотя она и пела когда-то мои песни. Может быть, они ее и прославили, но я об этом не думаю», — заявил Зацепин в интервью «Миру новостей».

Композитор написал для Пугачевой такие песни как «Любовь одна виновата», «До свиданья, лето», «Волшебник-недоучка», «И кто виноват?», «Куда уходит детство», «Если долго мучиться», «Песенка про меня» и «Этот мир».

Правда ли, что замок Пугачевой и Галкина конфискуют

В Госдуме приняли во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий конфискацию имущества за распространение фейков о ВС РФ. Если закон вступит в силу, то он может коснуться звездной четы — в России у них есть несколько квартир, а также замок в деревне Грязь.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с NEWS.ru призвал продать все дома Галкина и Пугачевой, а на вырученные «миллиарды» купить квартиры участникам СВО. По его словам, полученные деньги также можно потратить на детские дома.

«Я считаю, что дома Галкина, Пугачевой можно продать, выручив большие деньги. Сколько они там хотели, 3 млрд рублей? <...> На вырученное купить квартиры участникам СВО, помочь деньгами. Помочь детским домам, детсадам. Вот к этим людям, которые дискредитируют Россию, называют нас холопами, нужно применять неотвратимость наказания», — заявил Бородин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Замок в деревне Грязь

Правда ли, что Пугачева была на подтанцовке у Орбакайте

В Сети распространились кадры с одного из концертов певицы Кристины Орбакайте. На видео во время выступления дочери Пугачева сначала обнимается с дочерью на сцене, а затем вместе с мужем начинает танцевать под песню исполнительницы.

По информации Telegram-канала «Звездное время», «Орбакайте и Пугачева взорвали ее концерт в Израиле». Позднее «Царьград» отверг эту информацию. По информации журналистов, это концерт в Юрмале, состоявшейся в 2018 году.

Где сейчас могут находиться Пугачева и Галкин

1 февраля состоялось выступление шоумена в Сиднее. Недавно он опубликовал в соцсетях видео из сиднейского парка, в котором делился воспоминаниями о прогулках в Австралии. Поклонники не узнали Галкина из-за фильтров и пошутили, что он заглянул в сад с молодильными яблоками.

Местоположение Пугачевой на данный момент неизвестно. В декабре она вместе с Галкиным посетила юбилей лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Израиле.

По данным НТВ, из Израиля звездная чета вернулась на Кипр, куда они переехали в конце октября 2023 года. После новогодних праздников, по информации KP.RU, артисты вместе с детьми собирались отправиться в Лондон, но ведущий шоу «Сорян, это пранк» Сурен Каграманов сообщил, что супруги выберут в качестве постоянного места жительства США, где у Пугачевой есть недвижимость.

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