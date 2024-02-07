Пугачева и Галкин: последние новости 7 февраля, где сейчас, возвращение

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Алла Пугачева и Максим Галкин

Народная артистка СССР Алла Пугачева уехала из России из-за мужа юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Почему она решилась на это, какие последние новости о паре известны сегодня, где они могут находиться 7 февраля?

Почему Пугачева уехала из России

Актер Стас Садальский заявил, что певица эмигрировала ради своего мужа. По его словам, желание Примадонны покинуть территорию России не было связано с финансовыми вопросами или банковскими счетами за рубежом.

«Она как жена декабриста туда поехала, мне ее жаль в этой ситуации, потому что Алла тут пошла поперек себя. Есть такая русская пословица: „Любовь зла, полюбишь и козла“», — высказался Садальский.

Актер назвал Пугачеву «рабой любви». Садальский считает Галкина неумным человеком, поскольку из-за него артистка потеряла народную любовь и возможность находиться в России.

Ранее народный артист РФ Евгений Князев предполагал, что Примадонна покинула РФ из-за финансовых вопросов. Он предположил, что у Пугачевой могли отнять нечто материальное, что крайне важно для нее, например заблокировать банковские счета.

Вернется ли Пугачева на свой юбилей в РФ

15 апреля Примадонна отметит 75-летие. «Царьград» пишет, что в прошлом году у Пугачевой были планы отпраздновать юбилей в России, однако сейчас все изменилось — планы артистки «рухнули» после переезда в Израиль.

«Примерно год назад появлялись сообщения, будто Примадонна уже строит планы, как отметить круглую дату: якобы с размахом и в Кремле после триумфального возвращения на родину. Но планы артистки, предавшей собственного зрителя после бегства в Израиль, рухнули», — говорится в материале «Царьграда».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева

За что критикуют Пугачеву

Первый зампредседателя комитета ГД по культуре Елена Драпеко призвала забыть и вычеркнуть из жизни Примадонну. Парламентарий считает, что россияне разочарованы поведением Пугачевой, чьи интересы не связаны с нахождением в России.

«Люди разочарованы поведением Пугачевой. <....> Понятно, что интересы этих людей не в России — они доказали это своим поведением. Но я считаю, что больно жирно комментировать каждый шаг Пугачевой — уехала и уехала. Этим все сказано. Надо ее просто забыть. Вычеркнуть из нашей жизни, и всё!» — заявила aif.ru Драпеко.

Она добавила, что худшее, что может быть для артиста, — это забвение. По мнению Драпеко, именно это заслужила Пугачева после отъезда и заявлений о «холопах и рабах».

Где сейчас могут находиться Пугачева и Галкин

1 февраля состоялось выступление шоумена в Сиднее. Недавно он опубликовал в соцсетях видео из сиднейского парка, в котором делился воспоминаниями о прогулках в Австралии. Поклонники не узнали Галкина из-за фильтров и пошутили, что он заглянул в сад с молодильными яблоками.

Местоположение Пугачевой на данный момент неизвестно. В декабре она вместе с Галкиным посетила юбилей лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Израиле.

По данным НТВ, из Израиля звездная чета вернулась на Кипр, куда они переехали в конце октября 2023 года. После новогодних праздников, по информации KP.RU, артисты вместе с детьми собирались отправиться в Лондон, но ведущий шоу «Сорян, это пранк» Сурен Каграманов сообщил, что супруги выберут в качестве постоянного места жительства США, где у Пугачевой есть недвижимость.

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