Пугачева и Галкин: последние новости 6 февраля, где сейчас, слухи, клан

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева и ее муж юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на протяжении нескольких месяцев не раскрывают свое местоположение. Какие последние новости про супругов известны сегодня, где они могут находиться сейчас?

Где отменили концерты Галкина и почему

Концерты Максима Галкина отменили в городах Паттайя и Пхукет в Таиланде. Мероприятия должны были состояться 24 и 25 января соответственно.

«В Таиланде местные власти весьма жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены», — уточнил источник.

Помимо этого, недавно власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) оштрафовали шоумена на 100 тысяч дирхамов (примерно 2,4 млн рублей) за политические высказывания на концертах и корпоративах в Дубае. Юморист негативно высказывался о России, а на одном из выступлений продолжил за зрителями фразу украинских националистов.

Несколько дней назад Галкина также не пустили в Индонезию. 27 января концерт комика должен был пройти на Бали, однако ему отказали во въезде из-за «разжигания межнациональной ненависти на концерте в Дубае», передает Telegram-канал Mash.

«В запрещенной соцсети артист поведал: за два дня до приезда ему одобрили рабочую визу, документы для выступления были в порядке. Однако попасть на остров и выступать в IC Center Bali с программой „Прекрасное недалеко“ не получилось. Сотрудники аэропорта сослались на письмо от правительства РФ», — пишет Mash.

При этом представитель МИДа Индонезии Лалу Мухаммад Икбал заявил, что Галкину отказали во въезде из-за иммиграционных проблем.

«По информации Главного управления иммиграции, отказ Максиму Галкину во въезде на территорию Индонезии был полностью обусловлен иммиграционными причинами», — пояснил он.

Фото: Игорь Иванко/Агентство «Москва» Максим Галкин

Что известно про «клан Пугачевой»

Концертный директор Сергей Лавров сообщил, что Алла Пугачева всегда была «номер один» в России и ее мнение учитывали даже продюсеры телеканалов. По его словам, в «клан Пугачевой» в первую очередь входили члены ее семьи, в частности Кристина Орбакайте, бывшие возлюбленные Филипп Киркоров, Владимир Кузьмин, Сергей Челобанов и супруг Максим Галкин.

«Это друг Пугачевой Буйнов, Игорь Николаев с Наташей Королевой, это Валентин Юдашкин и его жена. Периодически туда [„Рождественские встречи“] звали Екатерину Шаврину, потому что Шаврина не конкурентка самой Примадонне, у нее народные песни. Также это был Боря Моисеев. Поначалу к Алле Борисовне звали пародиста Пескова, пока он ее не оскорбил, сделав ужасную пародию на Орбакайте», — объяснил концертный директор NEWS.ru.

К «клану Пугачевой» он также отнес ее друзей: народного артиста РФ Валерия Леонтьева, продюсера «Аншлага» Александра Доцмана и звукорежиссера Александра Кальянова.

Кого из «клана Пугачевой» «отменяют» в России

Концертный тур дочки Аллы Пугачевой заслуженной артистки России Кристины Орбакайте оказался под угрозой срыва в 2024 году. На данный момент ее выступления отменены в Улан-Удэ, Красноярске и Иркутске.

По информации MK.RU, Пугачева также могла сыграть роль в «отмене» своего бывшего мужа народного артиста России Филиппа Киркорова. Дело в том, что после отъезда исполнительницы из РФ Киркоров начал положительно отзываться о ней и даже процитировал ее во время недавнего концерта в Дубае. В российском шоу-бизнесе считают, что именно позитивные комментарии о Примадонне стали одной из причин бойкота, объявленного поп-королю после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

Выступления в России также закрыты для супруга Пугачевой Максима Галкина. Он внесен Минюстом РФ в список иноагентов и, согласно закону, не может выступать организатором публичных мероприятий. По тем же причинам концерты в РФ оказались под запретом для еще двух друзей исполнительницы — певицы Земфиры (внесена Минюстом РФ в список инаогентов) и музыканта Бориса Гребенщикова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Кроме того, дорога в Россию закрыта латвийской певице Лайме Вайкуле после того, как она организовала концерт со сбором средств в поддержку Украины. Об этом сообщила зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Кристина Орбакайте

Где сейчас могут находиться Пугачева и Галкин

1 февраля состоялось выступление Максима Галкина в Сиднее. Недавно он опубликовал в соцсетях видео из сиднейского парка. Поклонники не узнали комика из-за фильтров и пошутили, что он заглянул в сад с молодильными яблоками, поскольку предстал без морщин.

Местоположение Пугачевой на данный момент неизвестно. В декабре она вместе с Галкиным посетила юбилей лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Израиле.

По данным НТВ, из Израиля Пугачева и Галкин вернулись на Кипр, куда переехали в конце октября 2023 года. После новогодних праздников, по информации KP.RU, артисты вместе с детьми собирались отправиться в Лондон, но ведущий шоу «Сорян, это пранк» Сурен Каграманов сообщил, что супруги переедут в США, где певица имеет недвижимость.

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