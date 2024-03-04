Пугачева и Галкин: последние новости 4 марта, критика, украинская песня

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Максим Галкин и Алла Пугачёва

Народная артистка СССР Алла Пугачева станцевала под украинскую песню. Где сейчас ее муж юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), за что критикуют звездную пару?

Что за скандал с Пугачевой и украинской песней

Артистка опубликовала в своих соцсетях видео с палубы яхты во время морской прогулки. Примадонна сняла себя на фронтальную камеру. На видео Пугачева широко улыбается и пританцовывает, глядя в объектив.

«Круто отгуляли первое воскресенье весны! Спасибо всем за цветы, за поздравления и ежедневную радость от моих верных поклонников. Живем дальше! Не беспокойтесь за меня!» — подписала ролик Примадонна, сопроводив пост 12 эмодзи желтых цветов в виде ромашек.

Подписчики певицы выяснили, что на фоне играет украинская народная песня «Ой, на горе два дуба». В куплетах композиции рассказывается о казаке, повстречавшем девушку в дубовой роще.

В комментариях пользователи Сети раскритиковали артистку. Пугачеву пристыдили и за выбор композиции, и за внешний вид. Часть пользователей и вовсе решила отказаться от «новой» Пугачевой, сохранив воспоминания о ней «прошлой» и ее творчестве. Также они отметили, что звезда выглядит не лучшим образом.

Что Пугачева прислала на могилу Моисеева

Бывший концертный директор артиста Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал, что Примадонна была самым близким человеком для певца. Музыкант даже называл Пугачеву второй мамой и относился к ней с большим уважением и любовью.

«Она действительно до последних дней была с ним на связи: поддерживала, звонила, у них были какие-то разговоры, она готовила и передавала ему еду, его любимые котлеты, утку в абрикосах и прочее. Она каждый месяц передавала ему огромную тележку еды, которую вообще невозможно было съесть, все в холодильник не вмещалось», — рассказал Горох в беседе с NEWS.ru.

Продюсер добавил, что если бы Моисеев был жив сейчас, то Пугачева обязательно приехала бы поздравить его с 70-летним юбилеем. Горох уверен, что Пугачева помнит о коллеге.

«Я в этом нисколько не сомневаюсь, она бы Бориса не забыла. Я знаю, что от нее были заказаны цветы на Троекуровское кладбище в честь его дня рождения», — сказал Горох.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Борис Моисеев

За что Пугачевой объявили бойкот

Первая за пять лет песня Пугачевой не стала большим событием для российской эстрады, а настроила бывших коллег Примадонны против нее. Так, музыкальный критик и историк музыки Сергей Соседов заявил NEWS.ru, что принципиально не станет слушать новую композицию певицы.

Певец и композитор Юрий Лоза также не слушал песню. Он заявил NEWS.ru, что ему интересны «исключительно технические моменты»: аранжировка, студия, кто помогал Пугачевой.

Певец Стас Михайлов также не слушал новую композицию артистки. В ответ на вопрос журналистов, стоит ли Примадонне вообще выпускать новые песни, исполнитель жестко раскритиковал артистов, которые уехали из России и критикуют страну из-за границы.

Где сейчас могут находиться Пугачева и Галкин

В марте у комика запланированы гастроли в Литве. Галкин выступит с сольной программой в Вильнюсе, Каунасе, Шауляе, Клайпеде. Концерты пройдут 6, 7, 8 и 9 марта.

В прошлом месяце Галкин опубликовал видео со своими детьми Лизой и Гарри, а также показал небольшую черную собаку по имени Роки. Поклонники звездной четы предполагают, что пара завела питомца породы шипперке — маленькую овчарку.

Точное местонахождение Примадонны и ее семьи неизвестно. После посещения юбилея лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Израиле, по данным НТВ, звездная пара вернулась на Кипр.

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