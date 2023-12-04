Пугачева и Галкин: последние новости 4 декабря, где сейчас, скандалы Талызина напомнила Пугачевой о казни бунтовщиков на Красной площади

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Алла Пугачева и Максим Галкин

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина заявила, что Алле Пугачевой следует повторить слова своего однофамильца-бунтовщика, произнесенные перед казнью. Что известно о жизни певицы и планах ее супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)?

Что сказала Талызина о Пугачевой

Актриса посоветовала Примадонне вспомнить о последних словах бунтовщика Емельяна Пугачева перед казнью. Она напомнила, что предводитель народного восстания поклонился и извинился перед православным народом, стоя на Красной площади.

«Женщина, которая поет, пела прекрасно. Я бы имела смелость ей посоветовать вспомнить своего однофамильца Емельяна Пугачева, который встал на лобном месте, на Красной площади, перед казнью. Казнь была неотвратимой. Он поклонился перед народом и сказал: «Прости, народ православный», — заявила Талызина в эфире программы «Новые русские сенсации».

Она добавила, что в России звездной чете было «сытно, тепло и хорошо».

Талызина также заявила, что Пугачева «живет во лжи с этим белым париком». Она напомнила, что раньше у певицы был голос, который «забрали» за ее поведение, из-за чего Примадонна превратилась в бабушку.

«У Аллы-певицы голос был. Ей был дан голос. А она так себя вела, что голос этот и забрали. И сейчас кто она? Бабушка», — отрезала артистка.

Талызина много раз негативно высказывалась об эмигрировавших коллегах. Она признавалась, что удивлена поступками многих уехавших звезд и не понимает, как можно бросить родину в сложный период. Актриса считает себя патриоткой и старается поддерживать Россию, в том числе оказывая помощь солдатам.

Примадонна после ухода с эстрады считала, что «поле будет пустым», однако его заняла новая плеяда артистов, отметила Елена Драпеко в «Новых русских сенсациях». Актриса полагает, что этот факт расстраивает Пугачеву.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Валентина Талызина

За что Пугачеву призывают извиниться

В октябре 2022 года Пугачева обратилась к Минюсту России с просьбой включить ее в реестр иноагентов, после того как в этот список попал ее супруг Максим Галкин. В результате Примадонна попала под волну критики со стороны россиян.

В ответ на шквал негатива артистка обратилась к недоброжелателям в соцсетях. По ее словам, критики «были холопами, а стали рабами».

«Какое счастье, что меня ненавидят люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. <...> Пусть скрежещут зубами. Были холопами — стали рабами», — написала Примадонна.

Певица Ольга Зарубина считает, что извинения помогут певице обрести душевный покой.

«Алле нужно извиниться перед своими фанатами и публикой, попросить прощения за „рабов и холопов“. Это первое, что нужно сделать», — сказала Зарубина.

По ее словам, после этого Примадонне нужно попросить прощения у людей, которым она не давала дорогу на большую сцену. Зарубина отметила, что из-за Пугачевой пострадали много артистов, в том числе Татьяна Анциферова, SHAMAN и Сергей Чумаков.

В ноябре Пугачева в соцсетях объяснила, что холопами и рабами она назвала завистников, которые пытаются оттолкнуть от нее поклонников. В обращении она подчеркнула, что «любит и жалеет» народ.

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Как сейчас зарабатывает Галкин

Журналисты НТВ рассказали, что шоумен начал зарабатывать не только на корпоративах, но и на рекламных интеграциях. Недавно в его социальных сетях появился ролик, в котором Галкин вместе с детьми Лизой и Гарри рассказывает о сервисе доставки цветов.

По информации «Новых русских сенсаций», шоумен также готов выступить на корпоративной вечеринке, если будет соблюдена анонимность и о его участии не будут распространяться в соцсетях и СМИ. Журналисты поговорили с менеджером, который сказал, что выступление Галкина на корпоративе теоретически возможно в Турции. Гонорар артиста — €100 тысяч.

Где сейчас Алла Пугачева и Максим Галкин

Недавно была опубликована фотография Примадонны и ее супруга, которые гуляли по Кипру. Снимок сделали поклонники артистов. Пара охотно соглашалась дать автографы, после чего удалилась в неизвестном направлении.

Пугачева и Галкин после начала войны между Израилем и Палестиной перебрались в Лимасол. Они живут на вилле вместе с детьми. Недавно стало известно о пополнении в семье — звездная чета завела собаку.

Шоумен периодически уезжает на гастроли. До Нового года артист объездит со своей программой несколько городов Швейцарии и Испании.

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