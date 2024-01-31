Пугачева и Галкин: последние новости 31 января, где сейчас, возвращение

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Алла Пугачева и Максим Галкин

Режиссер Никита Михалков допустил возвращение юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Россию, а глава ФПБК Виталий Бородин предложил продать имущество певицы Аллы Пугачевой. Какие последние новости известны о семье артистов?

Что известно о местонахождении Пугачевой и Галкина

Максим Галкин сейчас находится в Австралии, где в ближайшие дни у него пройдут концерты в городах Сидней и Мельбурн. О местонахождении Аллы Пугачевой неизвестно с декабря. После того как семья артистов посетила в Израиле юбилей лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), исполнительница больше не выходила на связь с общественностью.

По данным НТВ, из Израиля Пугачева и Галкин вернулись на Кипр, куда переехали в конце октября прошлого года. После новогодних праздников, как сообщало KP.RU, артисты вместе с детьми собирались переехать в Лондон, однако ведущий шоу «Сорян, это пранк» Сурен Каграманов заявил, что Пугачева и Галкин планируют отправиться на ПМЖ в США.

Что говорят о возвращении Пугачевой и Галкина в РФ

Режиссер Никита Михалков считает, что Максим Галкин спустя некоторое время вернется в Россию. По его мнению, санкции, применяемые к уехавшим за границу соотечественникам, слишком мягкие, что может негативно сказаться на стране в будущем.

«Опять вернется Галкин, опять вернется Гудков — и все покатится. И будет существовать в пределах Московского княжества, а точнее в пределах Рублевки, Жуковки или других привилегированных районов... А все остальное — столетиями завоеванное, что являло собой великую, огромную страну с потрясающей культурой, наукой, образованием, православной верой — будет роздано, разграблено, выворочено, выхолощено. Все заберут, увезут. Останется только то, что никому не нужно. Нас это может устроить? А это мечта, это их мечта», — заявил он в программе «БесогонTV».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Никита Михалков

Михалков также оценил, каким будет возвращение Аллы Пугачевой в Россию. Он считает, что артистка не вернет свой статус и влияние в стране, однако сможет обойтись и без них, если будет «продолжать жить в стране Рублевка».

«Если она будет продолжать жить в стране Рублевка, или в стране Жуковка, или в стране Барвиха, то там все будет так, как и было. Это такие люди, которые совершенно спокойно могут обойтись без Челябинска, без Мурманска, без Владивостока, без Костромы. Они без всего этого и обходились», — сообщил Михалков.

Кто призывает продать имущество Пугачевой и Галкина

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в интервью NEWS.ru призвал продать все дома Максима Галкина и Аллы Пугачевой, а на вырученные «миллиарды» купить квартиры участникам СВО.

«Я считаю, что дома Галкина, Пугачевой можно продать, выручив большие деньги. Сколько они там хотели, 3 млрд рублей? Помните, у Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) изъяли коттеджный поселок? На вырученное купить квартиры участникам СВО, помочь деньгами. Помочь детским домам, детсадам. Вот к этим людям, которые дискредитируют Россию, называют нас холопами, нужно применять неотвратимость наказания», — отметил Бородин.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

Что рассказал про Пугачеву ее бывший стилист

Проработавший 15 лет с Аллой Пугачевой стилист Алишер рассказал, что мотивировал артистку на похудение, а когда она добилась красивого силуэта, то прекратила с ним работать.

«Я ей предложил продумать и ее повседневный стиль. Начал делать платья с поясами, постепенно их сужал, мотивируя Аллу Борисовну похудеть. Мы поняли, что ей идет кукольный стиль. И дошло до того, что на „Рождественские встречи“ я ей сделал наряды полностью без балахонов, она предстала в совершенно другом образе. А потом она еще больше стала худеть и уже смогла одеваться в бутиках. Вот так я лишился клиента в ее лице», — рассказал он порталу Prozvezd.

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