Пугачева и Галкин: последние новости 30 января, где сейчас, концерты, слухи

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Максим Галкин и Алла Пугачева

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сообщил, что находится в Австралии, а режиссер Никита Михалков рассказал о возвращении певицы Аллы Пугачевой в Россию. Какие последние новости известны о семье артистов?

Где сейчас находятся Пугачева и Галкин

Максим Галкин 29 января сообщил в социальных сетях, что находится в Австралии. Он записал видео из Брисбена, куда приехал для проведения концерта.

О местонахождении Аллы Пугачевой и их с Галкиным детей семья артистов не сообщает уже второй месяц. Последний раз певица появилась на публике в декабре в Израиле, где вместе с супругом посетила день рождения лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

По данным НТВ, из Израиля Пугачева и Галкин вернулись на Кипр, куда переехали в конце октября прошлого года.

«В Израиль Пугачева и Галкин прилетели лишь для того, чтобы поздравить юбиляра Макаревича. Теперь они живут на Кипре. Приехали вроде как на гастроли, но заодно приобрели там пентхаус в элитном жилом комплексе на первой береговой линии», — сообщили в программе «ЧП. Расследование».

Супруги с детьми, по информации KP.RU, после новогодних праздников собирались переехать в Лондон, но, как сообщил позднее ведущий шоу «Сорян, это пранк» Сурен Каграманов, Пугачева и Галкин планируют переехать на ПМЖ в США.

Состоятся ли концерты Галкина после ряда отмен

Концерты Максима Галкина были отменены в городах Паттайя и Пхукет в Таиланде. Мероприятия должны были состояться 24 и 25 января соответственно. Несколько дней назад комика также не пустили в Индонезию. 27 января его выступление должно было пройти на Бали, но ему отказали во въезде из-за «разжигания межнациональной ненависти на концерте в Дубае», пишет Telegram-канал Mash.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Максим Галкин

«В запрещенной инсте артист поведал: за два дня до приезда ему одобрили рабочую визу, документы для выступления были в порядке. Однако попасть на остров и выступать в IC Center Bali с программой „Прекрасное недалеко“ не получилось. Сотрудники аэропорта сослались на письмо от правительства РФ», — сообщил Mash.

Однако Максим Галкин сообщил в социальных сетях, что запланированные в Австралии выступления состоятся. Комик планирует 30 января дать концерт в Брисбене, 1 февраля в Сиднее, а 4-го числа в Мельбурне.

Также Галкин может продолжить выступать на корпоративах. Однако журналисты НТВ выяснили, что цены за частные выступления юмориста уменьшились почти вдвое. Так, гонорар шоумена еще год назад составлял €120 тысяч, а теперь достиг отметки €75 тысяч.

Что сказал Михалков о возвращении Пугачевой

Кинорежиссер, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков заявил, что Алла Пугачева не сможет вернуть свой статус после возвращения в Россию. При этом он считает, что она может обойтись и без него, если будет «продолжать жить в стране Рублевка».

«Если она будет продолжать жить в стране Рублевка или в стране Жуковка, или в стране Барвиха, то там все будет так, как и было. Это такие люди, которые совершенно спокойно могут обойтись без Челябинска, без Мурманска, без Владивостока, без Костромы. Они без всего этого и обходились. <...> Когда президент говорит: „Возвращайтесь“, — я думаю, что он говорит это, так как лично к ним не испытывает никаких негативных чувств. Такое может быть? Может», — сообщил Михалков.

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