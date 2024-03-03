Пугачева и Галкин: последние новости 3 марта, возвращение, песня, критика

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Алла Пугачева и Максим Галкин

Народная артистка СССР Алла Пугачева представила новую песню, которую в своих соцсетях опубликовал ее муж Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Что сказали о композиции в России, за что критикуют пару?

Что за песня вышла у Пугачевой

В социальных сетях распространился клип на новую песню Примадонны, которая называется «Не беспокойся за меня». Автором музыки и соавтором текста к песне указан композитор Константин Губин.

В композиции лирическая героиня просит не беспокоиться за нее, несмотря на сон о бое, из которого ее вынес возлюбленный. В Сети предположили, что певица обращается к мужу.

«Не беспокойся, что с тобой? Я спокойна как никогда. Просто мне приснился бой, в нем ты вынес меня из огня. Не беспокойся за меня, я готова к любой судьбе. Богом данное не поменять, и нельзя изменить себе», — поет Примадонна.

Как на новую песню Пугачевой отреагировали в РФ

Многие пользователи Сети раскритиковали артистку за новую песню. Telegram-канал «Небожена» указал на «мерзкую позу уставшей королевы».

Кроме того, пользователи пожаловались, что устали от голоса и вида некогда любимой страной певицы. Часть комментаторов осталась недовольна вокалом артистки. Некоторые назвали исполнение Примадонны «не пением, а стенанием».

Бывшие коллеги Пугачевой и вовсе отказались слушать трек. Так, музыкальный критик Сергей Соседов в разговоре с NEWS.ru заявил, что имя артистки должно быть забыто, ведь ее история «окончена навсегда».

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не планирует слушать новую песню певицы, поскольку никогда не был поклонником Примадонны и слушал совершенно другую музыку.

Певец Юрий Лоза признался, что еще не слушал трек «Не беспокойся за меня», но, возможно, послушает. При этом артист подчеркнул, что его интересует только «техническая часть», а именно — аранжировки.

Какое наставление Пугачева дала поклонникам

Артистка опубликовала в своих социальных сетях пост, в котором поздравила поклонников с первым воскресеньем весны. Она назвала 3 марта 2024 года «праздником желтых цветов».

«Праздник желтых цветов. Не сдавайтесь! Не унывайте! Мир вашему дому», — написала артистка.

Пугачева традиционно празднует первое воскресенье марта. В 1990-х певица в центре Москвы дарила прохожим желтые цветы. После этого Примадонна праздновала наступление весны с друзьями. На вечеринке гости и хозяйка произносили фразу: «Весну — разрешаем!».

Простят ли россияне Пугачеву

Певец Михаил Гребенщиков считает, что жители РФ простят Примадонну. Артист уверен, что певица уехала за мужем, который «всякого наговорил», а артистка по-прежнему является «национальным достоянием».

«Я думаю, что народ все простит. Она же за мужем уехала. Это же ее супруг всякого наговорил. Я думаю, что Алла Борисовна у нас все равно национальное достояние», — сказала Гребенщиков в разговоре с NEWS.ru.

Где сейчас могут находиться Пугачева и Галкин

В марте у Галкина запланированы гастроли в Литве. У юмориста должны состояться выступления в Вильнюсе, Каунасе, Шауляе, Клайпеде. Концерты пройдут 6, 7, 8 и 9 марта.

В середине февраля шоумен опубликовал видео со своими детьми Лизой и Гарри, а также показал небольшую черную собаку по имени Роки. Подписчики предполагают, что звездная чета завела питомца породы шипперке — маленькую овчарку.

Точное местонахождение Примадонны и ее семьи неизвестно. После посещения юбилея лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Израиле, по данным НТВ, звездная пара вернулась на Кипр.

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