Пугачева и Галкин: последние новости 26 февраля, новый альбом, критика

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Алла Пугачева и Максим Галкин

Альбом народной артистки СССР Аллы Пугачевой призвали бойкотировать, а шоумену Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) предрекли забвение. Где сейчас может находиться звездная пара, за что их критикуют?

Кто призвал бойкотировать альбом Пугачевой

Бывший депутат Госдумы Роман Худяков назвал выход пластинки «Алла Пугачева. P. S.» «поразительной наглостью». Он призвал «патриотов, которые по какой-то причине очень хотят послушать новый альбом Пугачевой», скачать альбом бесплатно с пиратских ресурсов и «ни в коем случае за него не платить».

«Поразительная наглость — релокант Алла Пугачева при муже-иноагенте [Максиме Галкине], который продолжает зарабатывать на антироссийской пропаганде, тоже решила нажиться на россиянах. Да и вообще — всех русскоязычных гражданах по всему миру», — возмутился Худяков в своем Telegram-канале.

Политик считает, что деньги с продаж альбома пойдут на иностранные счета Примадонны, «к которым она уехала, назвав россиян-патриотов „рабами“ и „холопами“». Худяков полагает, что певица и ее семья «продолжают попытки нажиться на россиянах, хотя и перемещается из Израиля на Кипр, а потом снова в Израиль, подыскивая жилье в Майами».

Кто предрек Галкину забвение

Художественный руководитель Московского театра на Малой Ордынке режиссер и актер Евгений Герасимов считает, что место Галкина и других уехавших из России селебрити займут другие звезды. Артист добавил, что каждый сам принимает решение, оставаться в РФ или уехать из страны, но лично он никогда бы не уехал и не предал родину.

«Уехали актеры, ну и ладно. Свято место пусто не бывает, значит, будут другие. Надеюсь, вы тоже не плачете, что сегодня на экране у нас не показывают, к примеру, Максима Галкина? Бог с ним», — сказал Герасимов.

Режиссеру неоднократно предлагали переехать на постоянное место жительства в Европу и Америку, где он мог бы снимать кино или играть в нем. Однако Герасимов, по его признанию, никогда даже не рассматривал такие варианты.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Евгений Герасимов

Какие отношения у Пугачевой и Успенской

Королева шансона Любовь Успенская была обижена на Примадонну за то, что та исполнила ее песню «Россия». Успенская считает, что коллега «испоганила» композицию своим исполнением.

«Она ее испоганила, а не спела! Позорно. Алле дали эту песню, даже не сказали, что это песня моя. Что я уже записала ее в свой альбом, что в создании этой песни мои идеи были», — возмутилась артистка.

После случившегося, по словам Успенской, Примадонна просила у нее прощения, оправдываясь тем, что не знала, кому принадлежит композиция.

Тем не менее ранее королева шансона рассказывала о приятельских отношениях с Пугачевой. Примадонна помогла Успенской в трудную минуту и протянула руку помощи, когда та сидела дома и не имела заработков. Успенская добавила, что Пугачева восхищалась ее талантом и слушала ее песни. О последнем Примадонна говорила коллеге лично.

Где сейчас могут находиться Пугачева и Галкин

В начале марта Галкин должен в рамках гастролей посетить Литву. У юмориста запланированы выступления в Вильнюсе, Каунасе, Шауляе, Клайпеде — 6, 7, 8 и 9 марта соответственно.

13 февраля юморист поделился с подписчиками видео со своими детьми Лизой и Гарри, а также показал нового члена семьи — небольшую черную собаку по имени Роки, которая в ролике пила воду из миски. На появившихся в Сети кадрах дочь юмориста Лиза играла в карты с мамой, а сын Гарри сначала собирал с отцом конструктор, а потом переключился на игру в приставку.

На следующий день юморист поделился с подписчиками снимком Примадонны, который очень понравился поклонникам певицы. Подписчики отметили точеные черты лица Примадонны, ее чувство стиля и хорошую физическую форму.

Точное местонахождение Пугачевой и ее детей неизвестно. После посещения юбилея лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Израиле, по данным НТВ, Галкин и Примадонна вернулись на Кипр. Пугачева не обновляла соцсети с декабря 2023 года — последний пост был посвящен годовщине брака с Галкиным.

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