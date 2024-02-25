Пугачева и Галкин: последние новости 25 февраля, новый альбом, критика

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Алла Пугачева и Максим Галкин

Королева шансона Любовь Успенская пожаловалась на народную артистку СССР Аллу Пугачеву, а шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) вскоре отправится на гастроли в Литву. Где сейчас звездная пара, как они зарабатывают на жизнь?

Будут ли слушать альбом Пугачевой в России

1 марта состоится релиз нового сборника артистки под названием «Алла Пугачева. P. S.». Он будет состоять из live-версий композиций, исполненных Примадонной в Кремле в 2019 году. Всего будет 20 песен, из которых 11 новых: «Монолог», «Анестезия», «Поживи в моей шкуре», «На коне», «Жизнь напоказ», «Вольная», «Серое пальто», «Что-то надо мне», «Соловушка», «Мой друг», «На землю выпала роса».

Telegram-канал «Небожена» предположил, что выход альбома связан с финансовыми трудностями в семье артистки. Версию о финансовых проблемах поддержали и российские пользователи.

В Сети также призывают бойкотировать альбом Примадонны. По мнению пользователей, сначала звезда должна извиниться и покаяться. Тем не менее некоторые пользователи Сети поддержали артистку. В комментариях поклонники Примадонны хвалят ее за смелость.

Как Пугачева записала альбом

Продюсер Евгений Морозов рассказал, что Пугачева могла записать целый альбом за несколько часов на студии звукозаписи в Твери. По его словам, Примадонна, как и Ирина Аллегрова, записывает песни с одного или второго дубля.

«Учитывая, что каждая песня в хронометраже 3 мин. 66 сек. со всеми инструментальными проходниками. Вполне реально, что за полтора часа она может спеть весь альбом с первого или со второго дубля. Это факт», — подчеркнул Морозов в интервью aif.ru .

Продюсер предположил, что Примадонна приехала в студию звукозаписи со своим «дорогущим микрофоном», который могла взять в аренду. После этого, считает продюсер, артистка забрала записанные песни и увезла их за границу.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Алла Пугачева

За что Успенская раскритиковала Пугачеву

Любовь Успенская была удостоена премии «Легенда русской музыки» за композицию «Россия», которую также исполняла Пугачева. Королева шансона считает, что Примадонна «испоганила» песню, стихи которой написал Илья Резник, а музыку — Гарри Голд.

«Она ее испоганила, а не спела! Позорно. Алле дали эту песню, даже не сказали, что это песня моя. Что я уже записала ее в свой альбом, что в создании этой песни мои идеи были. В них весь смысл песни был. Это не просто песня о России, в ней я рассказываю о своем пути: ’’Уж сколько дорог мною пройдено в нелегкой разлуке с тобой’’. Какого черта Пугачева про дороги поет? Какое она отношение имеет к этому?» — возмутилась Успенская.

По словам артистки, Пугачева «мелодию перепутала, слова перепутала». Успенская отметила, что Примадонна извинилась перед ней за случившееся.

Где сейчас могут находиться Пугачева и Галкин

Галкин продолжает тур по Европе. Следующей точкой станет Литва. У юмориста запланированы выступления в Вильнюсе, Каунасе, Шауляе, Клайпеде — их он посетит 6, 7, 8 и 9 марта соответственно.

13 февраля комик опубликовал в соцсетях видео со своими детьми Лизой и Гарри, а также показал нового члена семьи — маленькую черную собачку по имени Роки. В кадре Лиза играла в карты с мамой, а Гарри сначала собирал с отцом конструктор, а потом пересел и начал играть в приставку.

На следующий день юморист поделился с подписчиками снимком Примадонны, который очень понравился поклонникам певицы.

Точное местонахождение Пугачевой и ее детей неизвестно. После посещения юбилея лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Израиле, по данным НТВ, Галкин и Примадонна вернулись на Кипр.

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