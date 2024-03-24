Пугачева и Галкин: последние новости 24 марта, где сейчас, «Крокус»

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева не выступит на концерте Кристины Орбакайте в США. Какие еще последние новости о ней и ее муже Максиме Галкине (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), известны сегодня, как шоумен отреагировал на теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле»?

Что сказал Галкин о теракте в «Крокусе»

В пятницу, 22 марта, в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт, в результате которого погибли не менее 133 человек.

Максим Галкин в соцсетях назвал произошедшее «ужасающей трагедией». Артист выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что его мысли сейчас с пострадавшими.

Алла Пугачева пока не комментировала случившееся.

За что Лоза раскритиковал Пугачеву

Музыкант и композитор Юрий Лоза заявил, что средствам массовой информации нужно прекратить пиарить Аллу Пугачеву, поскольку для нее «самым страшным будет забвение». По его мнению, той артистки, которая была раньше, больше нет: на ее место пришла «другая Пугачева, поющая совсем другие песни».

«Если гражданка Израиля танцует под украинскую музыку, вам какая разница? Какое нам до этого дело? Самое страшное для Пугачевой будет забвение, если вы перестанете ее пиарить. Закрыли тему Пугачевой! Нет ее, артистки, той Пугачевой больше нет! Есть другая Пугачева, живущая в другой стране, поющая другим голосом совсем другие песни, — зачем вам-то она нужна?» — прокомментировал Лоза.

Музыкант добавил, что Примадонна не заботится о своем главном инструменте — голосе. Из-за этого, по его словам, как певица она перестала представлять ценность.

Выступит ли Пугачева на концерте Орбакайте в США

Недавно появилась информация о том, что дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте даст концерты в нескольких городах США и Канады. В их числе Торонто, Ванкувер, Сиэтл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Майами, Филадельфия и Бостон. 20 апреля она также выступит в нью-йоркском баре LEVEL в Бруклине.

По мнению концертного директора Сергея Лаврова, Примадонна не появится на концерте Орбакайте в Америке. Он пояснил, что это связано с нелюбовью Пугачевой к долгим перелетам.

«Насколько знаю, Алла Борисовна не любит летать самолетами, для нее перелеты — очень сложная история. С Кипра лететь часов 12 и еще в Америке перелетать по городам — для нее это физически сложно», — сказал Лавров NEWS.ru.

Где сейчас могут находиться Пугачева и Галкин

Максим Галкин сейчас находится в гастрольном туре по Израилю. Его ближайшее выступления запланированы в Ришон ле-Ционе (24 марта), Реховоте (25 марта) и Тель-Авиве (29 марта).

Местоположение Аллы Пугачевой неизвестно. В своем последнем видеообращении она прокомментировала тему возвращения на родину, заявив, что «нормальные люди» не планируют вновь жить в России. При этом Примадонна пообещала, что если приедет в Москву, то скажет все, что думает.

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