Пугачева и Галкин: последние новости 24 февраля, новый альбом, возвращение

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Алла Пугачева и Максим Галкин

Народная артистка СССР Алла Пугачева выпустит новый альбом в марте, а ее муж, юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), может купить землю в Антарктиде или Африке. Какие еще последние новости о супругах известны сегодня, где они находятся сейчас?

Что известно о новом альбоме Пугачевой

Саунд-продюсер Аллы Пугачевой Анатолий Лопатин рассказал, что новый альбом под названием «P.S.» будет состоять из live-версий композиций, которые были исполнены в Кремле в 2019 году.

«Альбом будет доступен на всех стриминговых платформах. Всего будет 20 композиций, которые прозвучали в рамках юбилейного концерта под названием „Алла Пугачева. P.S.“, среди них: „Мой друг“, „На землю выпала роса“, „Соловушка“, а также несколько хитов в новой аранжировке, например „Любовь, похожая на сон“, „Женщина, которая поет“. Игорь Лалетин сообщил, что песен, которые певица записала в его тверской студии „Салам“ во время приезда в РФ в ноябре 2023 года, в новом альбоме не будет», — сообщил SHOT.

Ранее концерт был доступен на YouTube, теперь его можно будет прослушать в аудиоформате на платформах Apple Music, Spotify, «Я.Музыка», «ВКонтакте» и других площадках. Пластинка появится на стриминговых сервисах 1 марта.

Известно, что в альбоме «P.S.» будут представлены 11 новых песен: «Монолог», «Анестезия», «Поживи в моей шкуре», «На коне», «Жизнь напоказ», «Вольная», «Серое пальто», «Что-то надо мне», «Соловушка», «Мой друг», «На землю выпала роса».

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева

Еще девять композиций — это старые хиты в новых аранжировках: «Все хорошо — ничего не случилось», «Святая ложь», «Тянет сердце руки», «Кругом голова», «Звезда», «Не делайте мне больно, господа», «Свеча горела», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет».

Лопатин подчеркнул, что выход нового альбома никак не связан с последним визитом Примадонны в Россию.

«Эти композиции на студии не записывались», — ответил звукорежиссер на вопрос одного из подписчиков в соцсетях.

Приедет ли Пугачева в Россию на свой юбилей

Алле Пугачевой 15 апреля исполнится 75 лет. По информации издания «Царьград», в прошлом году она планировала отпраздновать свой юбилей в России, но сейчас все изменилось.

«Примерно год назад появлялись сообщения, будто Примадонна уже строит планы, как отметить круглую дату: якобы с размахом и в Кремле после триумфального возвращения на родину. Но планы артистки, предавшей собственного зрителя после бегства в Израиль, рухнули», — пишет источник.

При этом народная артистка России Екатерина Шаврина сообщила о возможном возвращении Пугачевой в Россию в будущем. Она отметила, что Примадонна любит Москву, и выразила уверенность, что она никогда не покинет родину навсегда.

«Она и не уезжала. Поехала за границу: там у многих есть дома, что теперь делать. Я не думаю, что она навсегда уехала. Что-то там, видимо, с мужичком связано. Ее винить не надо. Как это — бросить Москву? Это наша родина. Пугачева любит очень Москву. Нет-нет, она никогда не уедет», — сказала исполнительница.

Зачем Галкину земля в Антарктиде

Депутат Госдумы Александр Бородай предположил, что Максим Галкин и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) могут объединиться и купить «клочок земли» в Антарктиде или Африке с целью создания «прекрасной России будущего».

«Пусть бы иноагенты объединились, купили бы себе клочок земли хоть в Антарктиде, хоть в Африке. И организовали бы свою прекрасную Россию будущего. Посмотрим, что у них получится», — высказался он NEWS.ru.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Максим Галкин

По его мнению, артисты-иноагенты ненавидят Россию. Бородай предложил им уехать из страны и жить там, где им нравится.

«Там, где, как они считают, свободный мир, прекрасные и светлые люди», — добавил депутат.

Где сейчас могут находиться Пугачева и Галкин

Ближайший концерт Максима Галкина запланирован на 6 марта в Вильнюсе.

Точное местонахождение Аллы Пугачевой и ее детей, Лизы и Гарри, на данный момент неизвестно. В декабре они с Галкиным посетили юбилей Андрея Макаревича в Израиле.

По информации НТВ, из Израиля артисты вернулись на Кипр, куда переехали в конце октября прошлого года. После новогодних праздников, по данным KP.RU, супруги вместе с детьми планировали отправиться в Лондон, но блогер Сурен Каграманов сообщил, что они могут переехать в США, где у певицы есть недвижимость.

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