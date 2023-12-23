Пугачева и Галкин: последние новости 23 декабря, где сейчас, слухи, критика Режиссер Афончиков: Пугачева поняла, чего хочет зритель, благодаря туфлям

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Алла Пугачева и Максим Галкин

Театральный режиссер Игорь Афончиков рассказал, что народная артистка СССР Алла Пугачева поняла, чего от нее хочет зритель, благодаря случаю с туфлями, который произошел с ней во время одного из концертов. Что тогда случилось с Примадонной, где сейчас ее супруг шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и дети?

Как Пугачева нашла свой стиль выступлений

Афончиков заявил, что Примадонна была «достаточно средней и никакой певицей», у которой «были задатки, но никак не могли раскрыться». По его словам, артистка поняла свою публику после того, как однажды она вышла на сцену петь «Арлекино» в новых туфлях на 12-сантиметровой австрийской шпильке. Такая обувь стоила 120 рублей — это очень дорого, вся зарплата, отметил Афончиков в беседе со Sport24.

«Во время выступления ее каблук застрял в щели, и на протяжении всей песни она пыталась достать этот каблук. Ей было очень жалко туфли, но по итогу она вырвала каблук руками, а люди аплодировали стоя и кричали еще 20 минут, чтобы она вышла на бис! Почему? Потому что совпал ее трагизм с туфлями с исполнением песни. Люди почувствовали эмоции и чувства Пугачевой. После этого она поняла, чего хотят люди, когда она на сцене. Ей этот случай помог раскрыться и стать той артисткой, которой она сейчас является», — считает Афончиков

Правда ли, что на Пугачеву покушались

Портниха и подруга певицы Любовь Аксенова рассказала, что в адрес Примадонны поступали угрозы. По ее словам, Пугачева часто становилась жертвой преследования со стороны неадекватных поклонников.

«Однажды мы стояли у гостиницы, вдруг подходит мужик с огромным букетом цветов. Говорит Алле: „Я в тебя влюблен. И никогда не брошу. Ты будешь моя!“ А рядом стоит муж Аллы Женя [Евгений] Болдин. Мужик протягивает Алле цветы, но Болдин их забирает себе. Женя увидел в букете записку, открыл ее и про себя прочитал содержимое записки», — поделилась воспоминаниями Аксенова.

Она добавила, что Болдин не раскрыл содержание записки супруге, однако позднее поведал о послании ее подруге.

«Алла тогда, смеясь, говорит ему: „Почему ты мои записки читаешь? Что там было написано?“ Женя тут же нашелся: „Тебе мужики в любви объясняются, а я тебе буду давать это читать? Ну уж нет!“ Уже потом он мне показал, что в той записке было написано: „Имей в виду, тебя зарежут!“», — рассказала Аксенова.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева

Кто пожаловался на поведение Пугачевой

Латвийский композитор Раймонд Паулс пожаловался на трудный характер Примадонны и рассказал о сложностях в работе с ней. Он отметил, что за время сотрудничества с Пугачевой случалось разное, «особенно если она выпьет».

«У Аллы такой характер. Сложный. Все знали об этом. <...> Поведение у нее бывало всякое. <...> Особенно если она выпьет», — поделился Паулс.

При этом композитор отметил, что не может быть недовольным совместной работой с Пугачевой, ведь они все же смогли создать нечто хорошее на эстраде. Паулс обратил особое внимание на то, что певица — творческий человек и мало кто мог работать так же, как это делала она.

Что Навка сказала о Пугачевой и Галкине

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка в последнем интервью упомянула Примадонну. Она отказалась назвать певицу предательницей, заявив, что исполнительница поехала за мужем.

«Алла Борисовна Пугачева поехала за своим мужем», — отрезала Навка, отвечая на вопрос, относится ли Примадонна к числу покинувших страну предателей.

Где сейчас Галкин и Пугачева

Пугачева и Галкин после двух месяцев жизни на Кипре приехали в Израиль. Они посетили вечеринку народного артиста России Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в честь его 70-летия.

20 декабря Галкин в своих социальных сетях рассказал о переживаниях после объявленной тревоги и ракетного обстрела в центральной части Израиля в районе Гуждан. Галкин также напомнил подписчикам о его предстоящих гастролях.

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