Пугачева и Галкин: последние новости 21 марта, возвращение, тур с Орбакайте

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

В СМИ появилась информация, что народная артистка СССР Алла Пугачева может выступить вместе с дочерью Кристиной Орбакайте в США. Правда ли это, где ее муж Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), какие известны последние новости о них?

Выступит ли Пугачева с Орбакайте в США

Концертный директор Сергей Лавров считает, что Примадонна не будет выступать вместе с Орбакайте в США. Он считает, что это связано с нелюбовью Пугачевой к долгим перелетам.

«Насколько знаю, Алла Борисовна не любит летать самолетами, для нее перелеты — очень сложная история. С Кипра лететь часов 12 и еще в Америке перелетать по городам — для нее это физически сложно», — объяснил Лавров в разговоре с NEWS.ru.

Продюсер добавил, что концерты Орбакайте заинтересуют исключительно российских эмигрантов, которые уехали в Штаты еще в 1990-х. По его мнению, они знают ее «как дочку Пугачевой». Лавров также предположил, что певица решила устроить гастроли не из-за финансовых проблем.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

«Кристина — артистка, артист должен выступать, когда не выступает, он сгорает. Не думаю, что Орбакайте сильно нуждается в деньгах, но у нее огромный коллектив, который надо кормить. Насколько я знаю, она его не распустила и платит своим артистам „гарантию“, они сидят без работы, но получают зарплату», — подчеркнул Лавров.

Ранее стало известно, что Орбакайте выступит в нескольких городах США и Канады. В афише гастрольного тура указаны Торонто, Ванкувер, Сиэтл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Майами, Филадельфия и Бостон. 20 апреля певица выступит в нью-йоркском баре LEVEL в Бруклине, где исполнит хиты на русском языке. По словам организаторов мероприятий, на концерте дочь Примадонны споет композиции «Перелетная птица», «Опять метель», «Мой мир», «Алла будет петь» и многие другие.

Что за суд из-за Галкина

Руководитель телеканала «СТВ „Бузулук“» оказался на скамье подсудимых из-за распространения в СМИ информации об иностранных агентах без указания соответствующих статусов. Сообщение об этом появилось на сайте Бузулукского районного суда.

Согласно материалам дела, в феврале телеканал вел трансляцию выпуска передачи «Лучше всех», ведущим которой на протяжении шести лет являлся Галкин. Следователи выяснили, что во время эфира отсутствовала отметка о том, что юморист является иностранным агентом.

Протокол на руководителя МУП был составлен Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Главе телеканала вменяют злоупотребление свободой массовой информации. Дело об административном правонарушении в ближайшее время планируют рассмотреть в суде. Руководителю «СТВ „Бузулук“» грозит штраф до 5000 рублей.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Максим Галкин

Где сейчас Пугачева и Галкин

Галкин находится в гастрольном туре по городам Израиля. Согласно данным на официальном сайте юмориста, 21 марта у юмориста состоялся концерт в Хайфе. Галкин поблагодарил зрителей и признался им в любви. 22 марта у артиста запланировано выступление в городе Кирьят-Моцкин.

Недавно Галкин поделился архивными фотографиями с горнолыжного отдыха. На фотографиях комик лежит в джакузи, катается на лыжах и любуется видами. В комментариях отметили, что артист в отличной форме и хорошо выглядит.

Пугачева не раскрывает свое местоположение и планы относительно возвращения в Москву. В своем последнем видеообращении она заявила, что «нормальные люди» не планируют вновь жить в России. При этом она пообещала, что если приедет на родину, то скажет все, что думает.

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