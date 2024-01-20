Пугачева и Галкин: последние новости 20 января, где сейчас, слухи, критика

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Алла Пугачева и Максим Галкин

Народная артистка СССР Алла Пугачева и ее муж юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) нашли поддержку в России. Что говорят о звездной паре, где они сейчас?

Кто поддержал Пугачеву и Галкина

Актер Леонид Ярмольник счел отъезд звезд из России после начала СВО эмоциональным порывом. Артист предположил, что «не все и не до конца понимали, для чего это и почему это» происходит.

«На днях ехал в машине, слушал радио, и Владимир Владимирович Путин сказал: приветствуется, чтобы те люди, которые уехали, возвращались. Потому что все, что было связано с первой реакцией на начало спецоперации, это была эмоциональная реакция», — объяснил Ярмольник в интервью ТАСС..

По его мнению, сейчас все идет «по правильным законам для того, чтобы отстоять свой суверенитет, свои принципы, сохранить мир». Ярмольник считает, что «всю жизнь происходит борьба добра и зла, борьба света и тьмы» и Россия на стороне света борется за то, чтобы из истории не вычеркивались важные страницы.

«Независимо от того, какие поступки и перемещения сделали эти люди, они всегда смогут вернуться на родину, где смогут работать, приносить радость и пользу. Мы говорим о талантливых людях, и нам их очень не хватает», — признался Ярмольник.

Кто раскритиковал Пугачеву и Галкина

Певица Наталья Сенчукова рассказала, что хорошо относилась к звездной паре, однако после переезда супругов за границу и начала выступлений шоумена с критикой России она пыталась связаться с Галкиным и понять его точку зрения. Однако ее сообщения остались без ответа.

«Мы, конечно, были просто в шоке, когда, значит, услышали, что пишет Галкин... Я даже его оправдывала, писала ему: „Посмотри, ты не туда смотришь. Это же не то написано, там затерто, а ты это выставляешь!“ То есть я думала, что он чего-то не понимает», — сообщила Сенчукова.

Ее муж солист группы «Дюна» Виктор Рыбин придерживается похожих взглядов. Он осудил Пугачеву за слова о «холопах и рабах» и заверил, что их с женой политическая и гражданская позиция «не наигранная».

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва» Певец Виктор Рыбин и его супруга Наталья Сенчукова

Что с замком Пугачевой и Галкина

Адвокат Александр Бенхин заявил, что законопроект о распространении конфискации имущества за фейки о российской армии может ударить по Примадонне и ее супругу. По словам правозащитника, чета может лишиться замка в элитном поселке Грязь из-за антироссийских высказываний юмориста.

«Если раньше статуса иноагента было недостаточно, чтобы конфисковать имущество или наложить на него арест, то теперь процедура упростится. Все артисты, покинувшие Россию и относящиеся к ней негативно, рискуют потерять собственность», — сказал Бенхин в разговоре с «Абзацем».

Издание «Утро.ру» со ссылкой на очевидцев сообщило, что имение Галкина и Пугачевой приходит в запустение. По информации издания, в замке появились «многочисленные жучки». Как говорят очевидцы, в шкафах с крупами завелась пищевая моль, которая откладывает яйца в крупы, сахар, сухофрукты, легко проникает через трещины в упаковке.

Почему отменяются концерты Галкина

Музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что к отмене концертов уехавших из РФ звезд непричастна «рука Кремля». По его словам, страны, в которых по тем или иным причинам не состоялись выступления звезд, не хотят портить отношения с Россией и остро реагируют на политические выпады селебрити.

«Арабские страны и в том числе Таиланд очень остро реагируют на всевозможные политические заявления и, опять же, не хотят портить отношения с Россией. Поэтому этим артистам ничего хорошего не стоит ждать именно в отношении выступления в странах арабского мира, это однозначно», — заявил Рудченко телеканалу «Царьград».

Несмотря на отмены, Галкин все равно продолжает зарабатывать на выступлениях. Недавно он опубликовал пост, в котором сообщил о предстоящих концертах в Вильнюс.

Где сейчас Пугачева и Галкин

Звездная чета больше месяца не раскрывает свое местонахождение. Артисты в декабре приезжали в Израиль на юбилей лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

После новогодних праздников, по информации KP.RU, Примадонна и шоумен вместе с детьми — двойняшками Лизой и Гарри — должны были переехать в Лондон. Но, как сообщил ведущий «Сорян, это пранк» Сурен Каграманов, звезды переедут в США.

По данным KP.RU, у исполнительницы есть две квартиры в Нью-Йорке, одна из которых была оформлена на внука — музыканта Никиту Преснякова. За кем числятся другие апартаменты, неизвестно.

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