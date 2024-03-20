Пугачева и Галкин: последние новости 20 марта, видео, критика

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

В Сети распространилось видео, на котором народная артистка СССР Алла Пугачева якобы выступает на Кипре. Правда ли, что певица вернулась на сцену, где ее муж Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), какие известны последние новости о них?

Правда ли, что Пугачева снова поет на корпоративах

В Сети распространился ролик с выступлением Пугачевой. СМИ преподносили запись как съемку недавнего появления Примадонны на одном из корпоративов, проходивших на Кипре.

«Пишут, что это свежий корпоратив Пугачевой на Кипре. А ведь Алла давно не поет. Неужто денег мужа-иноагента стало не хватать?» — говорилось в одной из публикаций.

Позднее портал «Страсти» выяснил, что распространившийся ролик был снят давно. Журналисты сообщили, что оригинальное видео датировано 2018 годом и изначально было размещено на YouTube. На кадрах можно увидеть выступление певицы на Петербургском международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге.

Чем закончился конфликт Михайлова и Пугачевой

Народный артист РФ Стас Михайлов пожелал здоровья Пугачевой после вопроса корреспондента Zvezdanews о видеообращении певицы к нему. Иные комментарии артист дать отказался.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева

«Дай бог ей здоровья», — заявил Михайлов.

Конфликт между Михайловым и Пугачевой начался с заявления певца о том, что уехавшие из России артисты «приползут на коленях» обратно в страну. На это Примадонна также ответила, что встала бы на колени, однако «ноги не те».

За что раскритиковали Пугачеву

Звезда советского фильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» народный артист РСФСР Василий Ливанов заявил в разговоре с aif.ru, что Пугачева не достойна обсуждения после эмиграции из России. Актер сравнил ее с пузырем на поверхности воды.

«Это все пузыри на поверхности воды — подобные люди. Средствами искусства она не может привлечь к себе внимание, поэтому говорит гадости о родине», — отметил артист.

Галкина и Примадонну Ливанов считает предателями. По его словам, таких людей видно невооруженным глазом, в какие бы одежды они «ни рядили свою грязную душу». Актер считает правильным, что концерты комика отменяют за рубежом. Ливанов уверен, что за пределами России «все все понимают о предателях, потому что бог един».

86-летний актер народный артист РФ Юрий Назаров нелестно высказался об интеллектуальных способностях Пугачевой после ее слов о вернувшихся звездах. Актер раскритиковал Примадонну за танцы под украинскую народную песню.

«Лично я не удивлен ее танцам под украинскую музыку. Она своим поступком — тем, что уехала, уже давно всё сказала про то, на чьей она стороне. Мне лично давно уже ясно, что Пугачева враг, и поступает она, соответственно, по-вражьи», — сказал Назаров разговоре с aif.ru.

По мнению актера, Пугачева была по-настоящему народной певицей, если бы была сейчас со своим соотечественниками, однако исполнительница хита «Миллион алых роз» заняла сторону врага, уехав в страну, которая помогает Украине.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева

Где сейчас Пугачева и Галкин

Галкин находится в гастрольном туре по городам Израиля. Согласно данным на официальном сайте юмориста, сегодня, 20 марта, у него запланировано шоу в Хайфе.

Пугачева не раскрывает свое местоположение и планы относительно возвращения в Москву. В своем последнем видеообращении она заявила, что «нормальные люди» не планируют вновь жить в России. При этом она пообещала, что если приедет на родину, то скажет все, что думает.

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