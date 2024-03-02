Пугачева и Галкин: последние новости 2 марта, альбом, возвращение, критика

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Алла Пугачева и Максим Галкин

Народная артистка СССР Алла Пугачева впервые заговорила о своем новом альбоме, а ее муж юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) снова резко высказался о российских коллегах. Где сейчас звезды, кто и за что их критикует?

Что Пугачева сказала о новом альбоме

Пугачева в своих социальных сетях сообщила, что узнала последней о выходе альбома своих песен «P. S.». Исполнительница назвала релиз хорошим подарком к своему 75-летнему юбилею. Певица записала видео, на котором поблагодарила организаторов выхода пластинки.

«Я последняя узнала, скорее всего, о том, что вышел альбом „Постскриптум“. Мне приятно, спасибо большое. Хороший подарок к юбилею. Ну я могу только подарить к юбилею новые песни. Ждите, мои дорогие поклонники. Только ради вас», — сказала Пугачева, улыбнувшись.

Как в РФ встретили альбом Пугачевой

Продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев рассказал, что в альбоме Примадонны много нового материала и это не просто студийные записи, а хорошо обработанные, с исправленным вокалом. Эксперт сравнил историю Пугачевой с ситуацией Адриано Челентано.

«В серьезном возрасте Челентано дал два больших шоу в прямом эфире в 2012 году и после этого сразу выпустил большой концертный альбом с „причесанными“ версиями тех песен. <...> После этого в творческой жизни Челентано было много интересного. <...> Я думаю, с Пугачевой прощаться не стоит. Это просто напоминание о себе», — сказал Бабичев.

Он добавил, что от певицы всегда ждут каких-то действий и решительности, а ее новый альбом является подарком поклонникам по случаю наступления весны.

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко отметил, что Пугачева выпустила новый альбом в первую очередь для себя, потому что как творческий человек она должна творить.

«Выступать по понятным причинам Алла Борисовна уже не может и в связи с возрастом, и в связи с ситуацией, а продолжать творить никто не запрещает», — считает Рудченко.

При этом он отметил, что не все поклонники рады новому альбому, поскольку не все фанаты певицы одобряют ее точку зрения относительно происходящих событий.

Депутат Госдумы Александр Шолохов придерживается той же точки зрения. Он охарактеризовал альбом певицы как «попытки бабушки исполнить что-то в современном стиле».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева

Кого раскритиковал Галкин

Галкин во время концерта в США назвал звезд российской эстрады кооперативом «Судорога». Таким образом он пошутил над Российской музыкальной ассоциацией, в которую входят народные артисты РФ и РСФСР Григорий Лепс, Олег Газманов, Надежда Бабкина и Лариса Долина.

В своей речи супруг 74-летней Примадонны обратил внимание, что в ассоциацию входят артисты «старше 70 лет», поэтому предложенное им название подходит больше.

На концерте Галкин также пошутил над SHAMAN (Ярослав Дронов). Артист считает, что вместо песни «Встанем» SHAMAN исполнит «Сядем» на суде в Гааге.

Где сейчас могут находиться Пугачева и Галкин

В начале марта у Галкина запланированы гастроли в Литве. Юмористу предстоят выступления в Вильнюсе, Каунасе, Шауляе, Клайпеде — 6, 7, 8 и 9 марта соответственно.

В середине февраля шоумен опубликовал видео со своими детьми Лизой и Гарри, а также показал небольшую черную собаку по имени Роки. Подписчики предполагают, что звездная чета завела питомца породы шипперке — маленькую овчарку. На появившихся в Сети кадрах дочь юмориста Лиза играла в карты с мамой, а сын Гарри сначала собирал с отцом конструктор, а потом играл в приставку

Точное местонахождение Пугачевой и ее семьи неизвестно. После посещения юбилея лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Израиле, по данным НТВ, Галкин и Примадонна вернулись на Кипр.

Читайте также:

«Первая остановка — Стамбул»: куда пропал Александр Петров после свадьбы

Отмена тура, скандал с Гагариной, суд: черная полоса в жизни Инстасамки

Пенсия 17 тыс. рублей, роды в 39, Африка: как живет телеведущая Елена Ханга