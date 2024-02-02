Пугачева и Галкин: последние новости 2 февраля, где сейчас, возвращение

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Концертный директор Сергей Лавров рассказал, что у народной артистки СССР Аллы Пугачевой был свой «звездный» клан. Чьими руками Примадонна избавлялась от конкурентов, вернутся ли они с шоуменом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Россию?

Что известно о клане Пугачевой

Лавров рассказал в беседе с NEWS.ru, что в ближний круг клана Пугачевой входила семья модельера Валентина Юдашкина, певец Александр Буйнов с женой, заслуженный артист РФ Борис Моисеев, продюсер Александр Доцман, а также звукорежиссер Александр Кальянов. К этому же кругу продюсер отнес пародиста Сергея Пенкина и композитора Валерия Леонтьева.

По словам Лаврова, в ближний круг Примадонны также входили и ее звездные родственники — Кристина Орбакайте с мужьями и детьми, а также семья Пресняковых, ведь после развода дочери артистка сохранила с ними хорошие отношения.

Также существовал и «дальний круг» — это артисты, которых Примадонна не приглашала в гости, но разрешала им выступать с собой на «Рождественских встречах», на других сборных концертах с ее участием и на ТВ, указал Лавров.

Имеет ли сейчас влияние клан Пугачевой

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что в настоящий момент приближенные Примадонны никогда не вернут себе прежнюю власть. По его мнению, клановость обесценена, поскольку продвижением артистов занимаются стриминговые площадки.

Фото: Global Look Press Иосиф Пригожин

«Какое-то время влиятельными были структуры, такие как „Русские радио“ и другие радиостанции. Сегодня эти позиции занимают такие соцсети, как, например, Яндекс, ВК, поэтому сегодня игроки и лидеры по продвижению — это стриминговые площадки. У каждого времени свои ресурсы и герои, способные решать те или иные вопросы», — объяснил Пригожин.

Продюсер добавил, что раньше таких влиятельных, «ресурсных фигур» в шоу-бизнесе было немного, и отнес к ним также Иосифа Кобзона и Льва Лещенко. По его словам, к таким звездам прислушивались, ведь они «могли многое».

Как Пугачева избавлялась от конкурентов

Продюсер Лавров рассказал, что Примадонна самостоятельно не высказывала вердикты в отношении артистов. По его словам, певица озвучивала свое мнение по поводу артистов продюсерам телеканалов и к ней зачастую прислушивались, однако это делалось не всегда — например, вкусы Пугачевой не затронули Софию Ротару.

«Попробуй задвинуть Ротару, если она была всесоюзной любимицей, собирала дворцы спорта, народная хуторянка Советского Союза. Она, кстати, первая получила звание народной артистки СССР, вторая получила Пьеха, а третья — уже Пугачева. Народную любовь победить было невозможно. А Лика Стар <...> (певица неоднократно рассказывала в прессе, что Пугачева мстила ей за роман с Владимиром Пресняковым. — NEWS.ru). Я бы тоже ее задвинул: ни голоса, ни песен, на мой вкус», — сказал Лавров в разговоре с NEWS.ru.

Где сейчас Пугачева и Галкин

Сейчас шоумен находится в Австралии — там в ближайшие дни у него должны состояться концерты в Сиднее и Мельбурне. Недавно он публиковал видео из сиднейского парка и делился воспоминаниями о прогулке по нему. Фанаты не узнали артиста из-за фильтров — он показался им слишком помолодевшим.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Максим Галкин, Алла Пугачева

О местонахождении Пугачевой неизвестно с декабря. После того как звездная чета посетила в Израиле юбилей музыканта Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), исполнительница не публиковала посты и фотографии — только один раз ее заметили в комментариях под сообщением одного из знакомых.

По данным НТВ, из Израиля Пугачева и Галкин вернулись на Кипр, куда перебрались в конце октября 2023 года. После новогодних праздников, как сообщало KP.RU, артисты вместе с детьми намеревались переехать в Лондон, однако ведущий шоу «Сорян, это пранк» Сурен Каграманов заявил, что чета отправится на ПМЖ в США, где имеет недвижимость.

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