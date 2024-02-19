Пугачева и Галкин: последние новости 19 февраля, критика, что с их замком

Фото: Игорь Иванко/Агентство «Москва»

Алла Пугачева и Максим Галкин

Народная артистка СССР Алла Пугачева и ее муж юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) могут лишиться замка в деревне Грязь. Как скоро это может произойти, где сейчас звездная пара?

Отберут ли у Пугачевой и Галкина замок в деревне Грязь

19 февраля депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил, что новый закон о конфискации имущества у иноагентов позволяет изъять собственность звездной пары. Парламентарий считает эту меру вполне оправданной, ведь их действия «идут против своего народа».

«Галкин и Пугачева в прямом смысле потеряли право называться народными [артистами]. Потеряли право быть любимыми народом, потому что их действия — это действия против своего же народа. Надо разбираться с этим законом. Надо попросить правоохранительные органы посмотреть, соответствуют ли этому закону их действия и возможны ли такие санкции. Если возможны, тогда, конечно, это надо делать», — заявил Гусев в своем Telegram-канале.

По словам депутата, потеря народной любви пугает таких людей гораздо больше, чем утрата материальных благ. Гусев объяснил, что звезды боятся потерять влиятельность и популярность, поскольку последняя — их главный капитал.

«Как только их перестанут показывать по телевизору, у них популярность превратится в ноль», — считает парламентарий.

Юрист и правозащитник Михаил Салкин заявил, что конфисковать замок Пугачевой и Галкина можно только после возбуждения уголовного дела и соответствующего решения суда. По его словам, это является минимальным условием для изъятия имущества.

«Юридически можно конфисковать только у лиц, которые были признаны виновными по приговору суда. Поэтому для конфискации как минимум потребуется уголовное дело в отношении Примадонны, и на такие радикальные действия, надеюсь, нынешняя власть не решится», — объяснил Салкин в разговоре с NEWS.ru.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

Что Галкин сказал о смерти Навального

Юморист выразил соболезнования семье оппозиционного политика Алексея Навального. Он пожелал его близким сил.

Кто раскритиковал Галкина и Пугачеву

Телеведущий Тигран Кеосаян признался, что не может нормально воспринимать Аллу Пугачеву и Максима Галкина, уехавших в Израиль и заявляющих, что они гордятся этой страной. Вместе с тем он возмутился, почему эти «патриоты» прибыли на Кипр, а не вступили в ЦАХАЛ, чтобы повоевать за «новую родину».

«Они все переехали почему-то на Кипр, а не в ЦАХАЛ вошли, чтобы повоевать за новую родину. Я не хочу с ними разговаривать. Ты сначала понеси наказание, суд решит, 27 лет там или 12, или восемь ты отбыл, отдал государству долг за свои слова, за то предательство. Теперь сядем, поговорим, вот так я отношусь. Нет никакого дополнительного отношения ни к Примадонне, ни к Максимке», — заявил Кеосаян в выпуске «Новых русских сенсаций» на НТВ.

Где сейчас могут находиться Пугачева и Галкин

Ближайший концерт Галкина запланирован на 20 февраля в Стокгольме.

13 февраля комик опубликовал в соцсетях видео со своими детьми, Лизой и Гарри, а также показал нового члена семьи — маленькую черную собачку по имени Роки. В кадре Лиза играла в карты с мамой, а Гарри сначала собирал с отцом конструктор, а потом пересел и начал играть в приставку.

На следующий день юморист поделился с подписчиками снимком Примадонны, которая, судя по подписи, собиралась позвонить кому-то из друзей: на фотографии певица в одной руке держит дымящуюся сигарету, а в другой — телефон, в который сосредоточенно всматривается.

Точное местонахождение Пугачевой и ее детей неизвестно. В декабре звездная пара была гостями юбилея лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Израиле. После этого, по данным НТВ, супруги вернулись на Кипр.

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