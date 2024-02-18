Пугачева и Галкин: последние новости 18 февраля, возвращение, где сейчас

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Алла Пугачева и Максим Галкин

Певица Екатерина Шаврина допустила возвращение народной артистки СССР Аллы Пугачевой в Россию. Какие еще последние новости о ней и ее муже юмористе Максиме Галкине (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) известны? Где супруги могут находиться сейчас?

С кем хотел судиться Галкин и почему

Журналистка Алена Жигалова на YouTube-шоу «Откровенно с татаркой» рассказала о своем давнем конфликте с Максимом Галкиным. Поводом для ссоры стала ее статья о комике и его жене.

«Тогда на меня, естественно, обиделись и Пугачева, и Галкин. Галкин там пытался то ли в суд подать, то ли потребовать какого-то опровержения», — раскрыла Жигалова.

Блогер уточнила, что работала в «Экспресс газете» и написала материал о Галкине и Пугачевой. Она сдала статью перед Новым годом и уехала отдыхать.

Уже будучи в отпуске, Жигалова узнала, что ее работу переделали и превратили в «исследование отношений Максима Галкина и Аллы Пугачевой» — после редактуры в материале прямо указывалось на фиктивность брака артистов. Сама журналистка утверждает, что такого не писала.

Для кого из артистов встреча с Пугачевой стала судьбоносной

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что Алла Пугачева работала с огромным количеством молодых исполнителей, для некоторых ее советы и рекомендации становились судьбоносными. По его словам, в их числе Николай Расторгуев, который однажды с подачи Примадонны вышел на сцену в военной форме.

Бабичев отметил, что именно это стало визитной карточкой группы «Любэ».

«Вспоминаем „Рождественские встречи“, когда Расторгуев именно с ее подачи вышел в военной форме, что на долгие годы стало визитной карточкой „Любэ“. Челобанов, Киркоров могут сказать спасибо Примадонне за советы и решения», — сообщил он NEWS.ru.

Что известно о сотрудничестве Пугачевой и SHAMAN

Певица Вика Цыганова считает, что исполнитель Ярослав Дронов (SHAMAN) долго пробивался на большую сцену, так как сразу не нашел подходящего продюсера. По ее мнению, самым неудачным опытом для артиста оказалась работа с Аллой Пугачевой, которая не давала ему петь раскрывающие его песни.

«У него всегда был интересный голос. Я видела, как он поднимался, как им пыталась заниматься семья Примадонны. Ее дочь Кристина Орбакайте с ним пела и сама Пугачева. Но ему дали песню, которая даже вокально была ему неудобна, в ней он не мог раскрыться», — заявила Цыганова.

При этом Евгений Бабичев считает, что SHAMAN вряд ли сомневался в правильности выбора песен, которые Пугачева предлагала ему исполнить. Он отметил, что его на месте любой начинающий артист полагался бы на мнение наставника с богатым опытом на сцене.

«Она его видела вот так... Любой другой специалист, продюсер и сам Дронов лучше знают, какие песни петь. Но когда ты попадаешь в руки легенды российской эстрады, ты выйдешь на сцену как угодно: сделаешь татуировки, выйдешь полуголый, будешь стоять на голове. Будешь делать все, что скажет твой наставник, продюсер. Оглядываясь назад, поймешь, что у него за плечами 30–40 лет успешной работы на сцене, миллионы проданных пластинок, полные залы, а у тебя — ничего», — прокомментировал Бабичев NEWS.ru.

Он добавил, что любой опыт так или иначе может оказаться полезен в будущем.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN

Вернется ли Пугачева в Россию

Народная артистка России Екатерина Шаврина рассказала о возможном возвращении Аллы Пугачевой в Россию в будущем. Она заявила, что Примадонна любит Москву, и выразила уверенность, что она никогда не покинет родину навсегда.

«Она и не уезжала. Поехала за границу: там у многих есть дома, что теперь делать. Я не думаю, что она навсегда уехала. Что-то там, видимо, с мужичком связано. Ее винить не надо. Как это — бросить Москву? Это наша родина. Пугачева любит очень Москву. Нет-нет, она никогда не уедет», — объяснила исполнительница.

Где сейчас могут находиться Пугачева и Галкин

Ближайший концерт Максима Галкина запланирован на 20 февраля в Стокгольме.

13 февраля комик опубликовал в соцсетях видео со своими детьми, Лизой и Гарри, а также показал нового члена семьи — маленькую черную собачку по имени Роки. В кадре Лиза играла в карты с мамой, Аллой Пугачевой, а Гарри сначала собирал с шоуменом конструктор, а потом увлекся приставкой.

На следующий день юморист выложил снимок Примадонны, которая, судя по подписи, собиралась позвонить кому-то: на фотографии певица держит между пальцами дымящуюся сигарету и смотрит в экран мобильного телефона.

Точное местонахождение Пугачевой и ее детей неизвестно. В декабре они с Галкиным посетили юбилей лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Израиле.

По данным НТВ, из Израиля супруги вернулись на Кипр, куда переехали в конце октября 2023 года. После новогодних праздников, по информации KP.RU, артисты вместе с детьми планировали отправиться в Лондон, однако блогер Сурен Каграманов сообщил, что они могут переехать в США, где у Примадонны имеется недвижимость.

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