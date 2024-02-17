Пугачева и Галкин: последние новости 17 февраля, слова о смерти Навального

Фото: Игорь Иванко/Агентство «Москва»

Алла Пугачева и Максим Галкин

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) отреагировал на смерть оппозиционера Алексея Навального. Какие еще новости про него и его жену, народную артистку СССР Аллу Пугачеву, известны, где супруги могут находиться сейчас?

Как Галкин отреагировал на смерть Навального

Алексей Навальный скончался вчера, 16 февраля, отбывая наказание в исправительной колонии № 3 в ЯНАО.

Максим Галкин, комментируя новость о смерти блогера, выразил соболезнования его семье и пожелал им сил «пережить это горе».

Алла Пугачева пока никак не высказывалась о случившемся.

На кого Галкин хотел подать в суд

Журналист Алена Жигалова недавно рассказала о своем давнем конфликте с Максимом Галкиным. Поводом для ссоры стала ее статья о юмористе и его жене.

«Тогда на меня, естественно, обиделись и Пугачева, и Галкин. Галкин там пытался то ли в суд подать, то ли потребовать какого-то опровержения», — пояснила журналист в YouTube-шоу «Откровенно с татаркой».

Она уточнила, что работала в «Экспресс газете» и написала материал о Галкине и Пугачевой. Блогер сдала статью перед Новым годом и уехала отдыхать. Будучи в отпуске, Жигалова узнала, что ее работу переделали и превратили в «исследование отношений Максима Галкина и Аллы Пугачевой» — после редактуры в материале прямо указывалось на фиктивность брака артистов. Сама журналист утверждает, что подобное не писала.

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва» Максим Галкин и Алла Пугачева

Что известно о сотрудничестве Пугачевой и SHAMAN

Певица Вика Цыганова считает, что певец Ярослав Дронов (SHAMAN) долго пробивался на большую сцену, поскольку сразу не нашел подходящего продюсера. По ее словам, самым неудачным опытом для музыканта оказалась работа с Аллой Пугачевой, которая не давала ему петь раскрывающие его песни.

«У него всегда был интересный голос. Я видела, как он поднимался, как им пыталась заниматься семья Примадонны. Ее дочь Кристина Орбакайте с ним пела и сама Пугачева. Но ему дали песню, которая даже вокально была ему неудобна, в ней он не мог раскрыться», — высказалась Цыганова.

Где сейчас могут находиться Пугачева и Галкин

Ближайший концерт Максима Галкина запланирован на 17 февраля в городе Тарту.

13 февраля юморист опубликовал в соцсетях видео со своими детьми, Лизой и Гарри, а также показал нового члена семьи — маленькую черную собаку по имени Роки. В кадре Лиза играла в карты с мамой, Аллой Пугачевой, а Гарри сначала собирал с шоуменом конструктор, а затем увлекся приставкой.

На следующий день Галкин выложил снимок Примадонны, которая, судя по подписи, собиралась позвонить кому-то: на фотографии певица держит между пальцами дымящуюся сигарету и смотрит в экран мобильного телефона.

Точное местонахождение Пугачевой и ее детей неизвестно. В декабре они с Галкиным посетили юбилей лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Израиле.

По информации НТВ, из Израиля артисты вернулись на Кипр, куда переехали в конце октября 2023 года. После новогодних праздников, по данным KP.RU, супруги вместе с детьми собирались отправиться в Лондон, однако блогер Сурен Каграманов сообщил, что они могут переехать в США, где у Примадонны есть недвижимость.

Читайте также:

Филипп Киркоров: последние новости 17 февраля, будет ли он в «Маске»

SHAMAN, Лолита, Волочкова: последние новости шоубиза на сегодня, 17 февраля

Геннадия Хазанова могут «отменить» в РФ? Что он сказал про Пугачеву и рабов