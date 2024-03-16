Народная артистка СССР Алла Пугачева и ее муж шоумен Максим Галкин (признан Минюстом РФ иноагентом) выразили соболезнования семье кинематографиста Александра Ширвиндта, который ушел из жизни 15 марта. Где сейчас звездная пара, приедут ли они в РФ?
Что Пугачева и Галкин сказали о смерти Ширвиндта
Пугачева почтила память народного артиста РСФСР, опубликовав соответствующий пост на своей странице в социальной сети. Примадонна поделилась черно-белым снимком Ширвиндта, однако подписывать его не стала. Певица лишь поставила эмодзи — аплодисменты и молитвы. В комментариях соболезнования родным артиста выразили и поклонники Пугачевой.
Галкин тоже опубликовал фото Ширвиндта. Он отметил, что артист был отдельным жанром искусства. Шоумен охарактеризовал сатирика как невозмутимого возмутителя спокойствия и циника, любившего людей. Галкин назвал Ширвиндта мастером и поблагодарил его за талант, мудрость и остроумие.
Неизвестно, планирует ли пара посетить прощание с сатириком, которое, возможно, состоится 18 марта. Никаких заявлений по этому поводу ни Пугачева, ни Галкин не делали.
Почему Пугачева не ездит на кладбище к семье
Недавно в Сети появились кадры с кладбища, на котором похоронены родители и брат народной артистки СССР. На видео их могилы выглядели заброшенными: надгробия скрылись под большими сугробами, а около захоронений нет ни живых, ни искусственных цветов.
Журналистка aif.ru выяснила у работников кладбища, что последний раз Пугачева навещала родственников еще до начала российской спецоперации. Очевидцы рассказали, что она была без цветов и с трудом могла дойти до могил.
Кто обвинял Пугачеву в крахе карьеры
Пугачеву многие знаменитости называли покровительницей российского шоу-бизнеса, из-за чего она закрепила за собой статус Примадонны. Однако были и те звезды, кто оказался в немилости у певицы. Например, исполнительницу хитов «Би-би, такси» и «Пусть пройдет дождь» Лику Стар Примадонна лишила карьеры из-за интрижки с мужем Кристины Орбакайте Владимиром Пресняковым.
Пострадал от гнева Пугачевой и сам музыкант. Он на несколько лет пропал с экранов, а карьера пошла на спад.
Певец Сергей Рогожин рассказал о случае, который мог ударить по карьере Татьяны Булановой. По его словам, однажды Примадонна со сцены объявила о беременности певицы, которую та тщательно скрывала от публики и прессы.
Пресса также считала певицу причастной к краху карьеры певицы Валентины Легкоступовой. По неподтвержденной информации, артистки не поделили композицию Раймонда Паулса и Ильи Резника. При этом сама Легкоступова говорила, что причиной спада ее карьеры стала беременность.
Где сейчас могут быть Пугачева и Галкин
Юморист сейчас путешествует с гастролями по Израилю. Комик даст концерты в нескольких десятках городов. Программа Галкина расписана до середины апреля. Выступления в России для него остаются под запретом из-за статуса иноагента.
Точное местонахождение Пугачевой неизвестно. Артистка не делится геолокацией под постами в соцсетях. После отъезда из России пара вместе с детьми жила в Израиле, но в конце октября 2023 года перебралась на Кипр.
15 марта Галкин опубликовал фотографию своих наследников. Сын Гарри одет в черный костюм и панаму, а дочь Лиза позирует в нежно-голубой толстовке и штанах. Дети звездной четы сфотографированы на фоне заднего двора: за их спинами небольшая лужайка, бассейн и несколько кустарников и деревьев. Где и когда сделан снимок, неизвестно.
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