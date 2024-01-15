Пугачева и Галкин: последние новости 15 января, где сейчас, слухи, критика

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Максим Галкин и Алла Пугачева

В Таиланде отменили концерты шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Почему, связано ли это со штрафами в ОАЭ, где сейчас юморист и его супруга, певица Алла Пугачева?

Почему в Таиланде отменили концерты Галкина

Галкин должен был выступить в нескольких отелях в Паттайе и на Пхукете. Планировалось, что мероприятия состоятся 24 января и 25 января соответственно, однако владельцы площадок отказались от шоу российского юмориста. Предполагается, что причиной отмены концертов стало то, что в Таиланде местные власти жестко реагируют на политические высказывания артистов, звучащие со сцены

«Его концерт в Паттайе планировался в гостинице Royal Cliff, ее руководство впоследствии отказалось от его проведения. Другое его выступление должно было пройти на Пхукете в гостинице Royal Phuket City Hotel, но и оно было отменено», — сообщил источник ТАСС.

Собеседник агентства добавил, что цена билетов на концерты Галкина в Таиланде варьировалась от 8,5 до 16 тыс. рублей. Сейчас они сняты с продажи.

За что Галкина оштрафовали в ОАЭ

Telegram-канал Mash сообщил, что правительство Объединенных Арабских Эмиратов оштрафовало шоумена на 100 тысяч дирхамов (2,4 млн рублей) из-за политических высказываний во время выступления. Департамент туризма и коммерческого маркетинга правительства Дубая (ДТКМ, или DTCM) наказал Галкина за прошлогоднее выступление, во время которого он негативно высказывался о России и ее жителях, а также продолжил за зрителями украинский националистический лозунг.

«Итог: штраф в 100к дирхамов в прошлом году (сумма высчитывается от сборов за концерт). При этом, как нам стало известно, Максим обещал убрать все острые шутки, но потом передумал», — отмечает Mash.

По информации канала, сейчас за выступлением звезд в Дубае тщательно следят, чтобы селебрити «не устраивали политические игры».

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Максим Галкин

Почему Буйнов мечтает о поцелуе с Пугачевой

Народный артист России Александр Буйнов признался в разговоре с порталом «PROЗВЁЗД», что влюблен в Примадонну. Артист уточнил, что никогда не приглашал Пугачеву на свидание, поскольку боялся даже надеяться на внимание знаменитости.

«Как же можно в нее не влюбиться? Но я сразу четко понимал, что как мужчине мне с Примадонной, увы, ничего не светит, ведь, сколько ее ни знал, она всегда была несвободна! Один муж достойнее и круче другого, а всего их пятеро, ну мне-то уж куда!» — сказал Буйнов.

По словам Буйнова, он около полувека мечтает о поцелуе Пугачевой.

«Больше всего на свете все эти пятьдесят лет я мечтал лишь об одном — как-нибудь ее поцеловать! Нет, в щечку, разумеется, было. Я не о том... Ну, впрочем, может быть, когда-нибудь мне повезет и если не я ее, то Пугачева одарит меня настоящим поцелуем!» — мечтает Буйнов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Буйнов

Почему Пугачева не помогла Юлиану

Певец Юлиан (Юлиан Васин) рассказал Teleprogramma, что не обращался за помощью к Примадонне. По его словам, Пугачева была удивлена такому решению артиста, а тот объяснил, что исполнительница жила в «мире просьб».

«Алла у меня спросила: „А чего ты ко мне никогда не приходил, не просил ничего? Даже удивительно. Все сам“. Я ей ответил: „Вы же живете, наверное, в мире просьб“. У нее был штаб, куда все приходили с кассетами, приносили свои песни и молились, чтобы их взяли», — рассказал Юлиан.

Где сейчас Пугачева и Галкин

Примадонна не выходила на связь с декабря 2023 года. Последний раз она сообщила о своем местонахождении в середине декабря, когда прилетела в Израиль вместе с мужем на юбилей лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

До этого звездная семья вместе с детьми проживала на Кипре и, по данным KP.RU, должна была переехать в Великобританию после новогодних каникул — там, по информации журналистов, Пугачева присмотрела особняк. Галкин в конце января планирует вернуться к гастрольной деятельности. Первые концерты он даст в Таиланде, а позднее отправится в Австралию.

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