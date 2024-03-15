Пугачева и Галкин: последние новости 15 марта, критика, новое фото

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алла Пугачева и Максим Галкин (признан Минюстом РФ иноагентом)

Юморист Максим Галкин (признан Минюстом РФ иноагентом) поделился в соцсетях новой фотографией наследников, а народную артистку СССР Аллу Пугачеву пристыдили за состояние могил ее семьи. Где сейчас звезды, планируют ли вернуться в Россию?

Что за фото опубликовал Галкин

15 марта Галкин опубликовал фотографию своих наследников. Сын Гарри одет в черный костюм и панаму, а дочь Лиза позирует в нежно-голубой толстовке и штанах. Дети звездной четы сфотографированы на фоне заднего двора: за их спинами небольшая лужайка, бассейн и несколько кустарников и деревьев. Где и когда сделан снимок неизвестно.

Что за скандал с могилами семьи Пугачевой

Журналист издания aif.ru Екатерина Скрижалина побывала на Кузьминском кладбище на юго-востоке Москвы, где находятся могилы родителей и брата Примадонны. Репортер записала видео, на котором захоронения выглядят заброшенными.

Судя по кадрам, место захоронения брата певицы Евгения, а также родителей Зинаиды и Бориса Пугачевых давно никто не навещал. Надгробные плиты оказались завалены двухметровыми сугробами, одна из них потрескалась. Как выяснила журналистка у работников кладбища, последний раз Примадонна была здесь еще до начала СВО.

«Совсем не приезжает, все забросила! Один раз была, как сейчас помню, до СВО. Кое-как вышла под руку с водителем из своего черного Rolls-Royce. <...> Она даже к могилам самостоятельно дойти не могла. Сотрудники кладбища помогали водителю ее довести под руки. Постояла несколько минут, даже без цветов, и уехала. Но все запомнили, что ходила она с трудом, видимо, с ногами проблемы», — рассказал сотрудник кладбища.

Фото: Никеричев Андрей/АГН «Москва» Алла Пугачева и Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Как Киркоров отметил развод с Пугачевой

Народный артист России Филипп Киркоров в шоу «Это нормально?» на ТНТ рассказал, что отмечал развод с Пугачевой. По его словам, после расторжения брака пара вместе отправилась в ресторан. Артист вспомнил, что в тот вечер вместе с экс-супругой смеялся и вспоминал приятные моменты из прошлого.

«Мы развелись в День театра, в марте, мы отмечали наш развод в хорошем ресторане. Это было очень мило. Вместе [с Пугачевой] и отметили, вдвоем. Определенный прекрасный период жизни закончился. 10 лет мы прожили вместе. Смеялись, веселились, вспоминали», — поделился Киркоров.

Будет ли Пугачева голосовать на выборах президента

Концертный директор Пугачевой Елена Чупракова заявила, что ей неизвестно, будет ли певица голосовать на выборах президента России. В беседе с NEWS.ru она подчеркнула, что не в курсе планов звезды.

«Я не даю никаких комментариев. Я не в курсе», — сказала Чупракова.

Ждут ли Пугачеву в России

Певец Шура заявил E1.RU, что по-прежнему любит Пугачеву, несмотря на то, что она вместе с семьей покинула Россию вскоре после начала СВО. По мнению артиста, Примадонна последовала за мужем, как делали жены декабристов.

«Она любит своего мужа, это здорово. Это ее политика, молодец. Она любит мужа, любит своих детей. Она поехала за мужем. Это нормальная история», — считает Шура.

При этом звезда 1990-х раскритиковал других покинувших страну знаменитостей. По его словам, «остальные пусть сваливают быстрее».

«„Небеса обетованные“ — помнишь фильм с Лией Ахеджаковой? Как она сидела: „Мест хлебных мало!“ Вот это вот! Мест хлебных мало, понимаешь? Я всем советую, [уезжайте] дальше все. Те, кто [договорился], не хер вам делать в нашей стране. Кто не любит свою Родину и кто ее не ценит, валите все [подальше]», — призвал шоумен.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Шура

Где сейчас могут быть Пугачева и Галкин

Юморист с 15 марта находится в гастрольном туре по Израилю. Комик даст концерты в десятках городов. Программа Галкина расписана до середины апреля. Выступления в России для него остаются под запретом из-за статуса иноагента.

Точное местонахождение Пугачевой неизвестно. Артистка не делится геолокацией под постами в соцсетях. После отъезда из России пара вместе с детьми жила в Израиле, но в конце октября 2023 года перебралась на Кипр.

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