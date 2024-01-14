Пугачева и Галкин: последние новости 14 января, где сейчас, слухи, критика Mash: Галкина оштрафовали на 2,4 млн рублей после концерта в ОАЭ из-за русофобии

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Алла Пугачева и Максим Галкин

Шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) оштрафовали на 2,4 млн рублей после концерта в ОАЭ. Что он сказал, где сейчас его супруга, певица Алла Пугачева и их дети?

За что Галкина оштрафовали в ОАЭ

Telegram-канал Mash сообщил, что правительство Объединенных Арабских Эмиратов оштрафовало шоумена на 100 тысяч дирхамов (2,4 млн рублей) из-за политических высказываний на концерте. Департамент туризма и коммерческого маркетинга правительства Дубая (ДТКМ, или DTCM) наказал Галкина за прошлогоднее выступление, во время которого он негативно высказывался о России и ее жителях, а также продолжил за зрителями известный украинский националистический лозунг.

«Итог: штраф в 100к дирхам в прошлом году (сумма высчитывается от сборов за концерт). При этом, как нам стало известно, Максим обещал убрать все острые шутки, но потом передумал», — отмечает Mash.

По информации канала, сейчас за выступлением звезд в Дубае тщательно следят, чтобы селебрити «не устраивали политических игр». Сначала специалисты DTCM отсматривают ролики с концертов и, если находят в действиях артиста что-то противозаконное, передают материалы в департамент полиции по работе с приезжими и Совету безопасности. Mash пишет, что знаменитостям может грозить разное наказание: от штрафа до статуса «невъездной».

Как Паулс относится к Алле Пугачевой

Народный артист СССР Раймонд Паулс признался, что у Примадонны сложный характер, однако сейчас он не держит на нее обид. Композитор признался, что и раньше все прощал Пугачевой, «когда она выходила на сцену, потому что ей не было равных». По словам Паулса, артистка после ссор осознавала свою вину.

«Я скучаю по тем временам, когда мы вместе работали. Помню, мы нашей большой шумной компанией шли после выступлений к Алле. Там всегда была творческая атмосфера, рождались новые идеи. Было интересно — капустники, шутки, музыкальные импровизации всю ночь. Мы там чего только не вытворяли. Было весело!», — поделился воспоминаниями в разговоре с aif.ru Паулс.

Поможет ли Пугачева Киркорову после скандала

Композитор Евгений Кобылянский в разговоре с NEWS.ru предположил, что Примадонна не будет помогать оскандалившемуся из-за голой вечеринки поп-королю Филиппу Киркорову. По его словам, даже с учетом дружеских отношений с экс-супругом у Примадонны есть свои заботы и своя семья.

«В принципе, они (Пугачева и Киркоров. — NEWS.ru) не могут соприкасаться сейчас в силу того, что она уже домохозяйка, по сути, не поющая», — отметил продюсер.

Кобылянский добавил, что сейчас Пугачева уже не может повлиять «ни на что», поэтому для Киркорова «смысла в этом соприкосновении — ноль». По мнению композитора, они могут созваниваться, советоваться, «косточки кому-то перемывать», но не более.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева

Правда ли, что племянница Галкина запела

Крестная дочь Примадонны Алина Галкина сообщила в своих социальных сетях, что решила стать певицей. Подписчики удивились решению девушки, поскольку она учится на факультете журналистики. К тому же о музыкальной карьере она раньше ничего не говорила.

«Да, я хочу делиться своими взглядами на мир, хочу петь о том, что меня беспокоит, или просто петь, чтобы люди кайфовали. Я не вторая Алла Пугачева. Я не так талантлива, как она. Прекрасно это понимаю. Но если хочется пробовать что-то новое, то почему бы нет? Живем один раз, как говорится», — написала Алина.

Семья не поддерживает решение девушки, однако не мешает ей заниматься творчеством. По словам Алины, она давала послушать близким свои треки, однако об их реакции не знает.

Где сейчас Пугачева и Галкин

Примадонна не выходила на связь с декабря 2023 года. Последний раз она сообщила о своем местонахождении в середине декабря, когда прилетела в Израиль вместе с мужем на юбилей лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

До этого звездная семья вместе с детьми проживала на Кипре, и, по данным KP.RU, должна были переехать в Великобританию после новогодних каникул — там, по информации журналистов, Пугачева присмотрела особняк. Галкин в конце января планирует вернутся к гастрольной деятельности. Первые концерты он даст в Таиланде, а позднее отправится в Австралию.

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