Пугачева и Галкин: последние новости 14 марта, критика, возвращение, месть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алла Пугачева и Максим Галкин

Звезды рассказали, как народная артистка СССР Алла Пугачева мстила тем, кто перешел ей дорогу. Что известно о муже Примадонны Максиме Галкине (признан Минюстом РФ иноагентом), где они сейчас, планируют ли вернуться в Россию?

Кому и за что мстила Пугачева

Актер Алексей Нилов, знакомый зрителям по роли капитана Ларина в сериале «Улицы разбитых фонарей», рассказал, как спел вместе с коллегами по сериалу на одной сцене с Примадонной. Пугачева отомстила артистам за исполнение песни «Позови меня с собой» в ленте, где снимался Нилов, предложив выступить в Кремлевском дворце с другим ее хитом, а именно с песней «Мадам Брошкина». Нилов назвал этот случай «подставой».

Исполнительница хитов «Би-би, такси» и «Пусть пройдет дождь» Лика Стар также заявляла, что могла бы прославиться в 1990-х, если бы не перешла дорогу дочери Примадонны Кристине Орбакайте. Как пишут СМИ, у Лики Стар был роман с Владимиром Пресняковым в момент, когда он еще был частью семьи Пугачевой. Стар уверена, что месть артистки стала причиной краха ее карьеры.

Исполнитель хита «Яблоки на снегу» Михаил Муромов в интервью «Собеседнику» открыто обвинял Пугачеву в несостоявшейся карьере. По его словам, Примадонна платила деньги, чтобы его не показывали по телевизору.

Что Клава Кока сказала о Пугачевой

Певица Клава Кока отреагировала на скандал между Пугачевой и певцом Стасом Михайловым. Она призналась, что старается не встревать в конфликты в медиапространстве, но подчеркнула, что не понимает высказываний Примадонны в адрес России.

«Я не тот артист, который публично предпочитает ссориться и выяснять отношения. Наверное, это их дело, но я не сторонник кого-то публично задевать», — сказала певица KP.RU.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Клава Кока

Как относятся к Пугачевой после ссоры с Михайловым

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что мнения коллег по цеху в ситуации с конфликтом между звездами разделились. По его словам, некоторые артисты выбрали стоять за свою страну со всеми ее плюсами и минусами, а другие просто предали родину. Причем последних меньшинство, добавил он.

«Все понимают, что Алла неправа. <...> Я не понимаю Аллу. Ее здесь все уважали, почитали. А сейчас... Это выглядит „фу“, просто смешно», — заявил Пригожин.

Актер Нилов заявил, что безразлично относится к позиции Пугачевой о специальной военной операции России на Украине. Он отметил, что считает нормальным «топтание» по Примадонне и ее супругу.

«Я ничего не думаю по поводу позиции других людей, у меня есть своя позиция. А то, что топчут Аллу Борисовну с Галкиным, ну значит, так положено», — заявил актер.

Продюсер и бывший муж Пугачевой Евгений Болдин заступился за нее. По его словам, артистка так ведет себя из-за Галкина, хотя ей нужно было молчать и не критиковать россиян.

«Алла никогда не проявила бы себя так и была бы в России, если бы не Галкин. Все понимают, что только из-за него она так себя ведет. <...> Нельзя было так говорить о российском народе. Но это не ее слова, а Галкина. Ей надо было молчать», — заявил Болдин.

Сколько зарабатывала Пугачева

Болдин рассказал, что Пугачева получала 7 рублей 50 копеек за сольный концерт в советское время. Он уточнил, что тогда у каждого артиста была своя ставка. По его словам, доход с выступлений Примадонны шел государству, а не певице.

«Алла Борисовна Пугачева получала 7 рублей 50 копеек за сольный концерт. При этом билет, я помню, в Тбилиси в десятитысячном зале стадиона стоил с рук 10 рублей. Доход от концерта шел государству. Другие люди зарабатывали, а она не могла. Потому что за каждой ее поездкой следили», — объяснил продюсер.

По словам Болдина, Пугачева привозила много долларов в СССР с зарубежных гастролей.

«Оттуда пачками я вез доллары в страну и сдавал в „Госконцерт“. А Алла получала 15 долларов в сутки», — откровенно рассказал экс-супруг Примадонны.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Евгений Болдин

Сколько Пугачева заработала на новом альбоме

Подруга Примадонны рассказала, что Пугачева заработала более 20 млн рублей на скачиваниях ее нового альбома только с одной платформы в России. По ее словам, такие суммы стали удивлением даже для самой Пугачевой.

«Каково же было ее удивление, когда только на одной музыкальной российской платформе за два дня она заработала на скачиваниях нового альбома более 20 миллионов рублей. И это только на одной цифровой площадке, а их у нас немало», — рассказала собеседница KP.RU.

Где сейчас могут быть Пугачева и Галкин

Галкин с 15 марта начинает гастрольный тур по Израилю. Комик планирует дать концерты в десятках городов, концерты расписаны до середины апреля. Выступления в России для него остаются под запретом.

Точное местонахождение Пугачевой неизвестно. Артистка не делится геолокацией под постами в соцсетях. После отъезда из России пара вместе с детьми жила в Израиле, но в конце октября 2023 года перебралась на Кипр.

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