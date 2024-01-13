Пугачева и Галкин: последние новости 13 января, где сейчас, вернутся ли

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Народная артистка СССР Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) перестали выходить на связь с общественностью. Какие последние новости про них выходили, могут ли они вернуться в Россию?

Где сейчас Пугачева и Галкин

Алла Пугачева не выходила на связь с общественностью в текущем году. Последний раз она сообщила о своем местонахождении в середине декабря, когда прилетела в Израиль вместе с Максимом Галкиным ради юбилея лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

До этого семья артистов с детьми проживала на Кипре, и, по данным KP.RU, они должны были переехать в Великобританию после новогодних каникул. Максим Галкин в конце января планирует вернутся к гастрольной деятельности. Первые концерты он даст в Таиланде, а позднее отправится в Австралию.

Возвращение в Россию семья артистов не рассматривает, заявил в интервью NEWS.ru продюсер Вадим Цыганов.

«Они не могут [вернуться], уже произошло разделение на людей и нелюдей, это видно. Это уже не зависит ни от нее, ни от правительства. Уже случилась та ситуация, SHAMAN уже „нажал на красную кнопку“. Ее нажали, и уже невозможно отыграть назад. Это точно, даже не на 99%, я, конечно, могу ошибаться, но не хотелось бы», — сообщил Цыганов.

Кто критикует Пугачеву и Галкина

Продюсер Леонид Дзюнник в интервью NEWS.ru заявил, что после переезда за границу Алла Пугачева начала «гадить в сторону России». Он сравнил поведение семьи артистов с тем, как поступает певец Филипп Киркоров, который после скандала с участием в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой не намерен навсегда уезжать из страны.

«Пугачева убежала за Галкиным, за своим мужем. И она начала плевать, как бы гадить в сторону России и русских людей. Даже не столько в сторону России, сколько русских людей. Понимаете? Киркоров же этого не делал. И никогда не будет делать. Потому что Филипп до мозга костей русский человек. Филипп и Галкин — это абсолютно разные люди. Я не могу даже сказать про Галкина, что он артист. Понимаете? Это так, на мой взгляд, подонок на сцене», — отметил продюсер.

Что известно о влиянии Пугачевой в России

Несмотря на то что Алла Пугачева давно не выступает на сцене и последние два года находится за границей, она сохранила влияние на российский шоу-бизнес, считает журналист и блогер Вадим Манукян.

«Тот самый серый кардинал, все мы понимаем, что речь идет об Алле Борисовне Пугачевой. Которая как будто исчезла из нашего поля зрения, но на самом деле, похоже, по инерции все продолжается... Руководители телеканалов до сих пор находятся под какой-то „тайной пятой“ Пугачевой», — заявил он «Царьграду».

Депутат Госдумы Михаил Делягин считает, что Алла Пугачева имеет «политическую крышу» в России, благодаря чему ее супругу Максиму Галкину не грозит наказание за критику в адрес РФ. В частности, СК РФ в декабре 2023 года не стал возбуждать дело в отношении шоумена по статье о фейках про российскую армию.

«Если бы мы с вами повторили то, что говорил он, мы бы просто сели. Мне никакой статус депутата не помог бы. Потому что, с моей точки зрения, это преступление. Но поскольку господин Галкин женат на той, на ком надо, все в порядке, никаких проблем, можно и дальше продолжать», — отметил парламентарий.

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