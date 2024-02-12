Пугачева и Галкин: последние новости 12 февраля, где сейчас, вернутся ли

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Алла Пугачева, Максим Галкин

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) готов выступить в Европе за €100 тысяч. Какие еще последние новости известны про него и его жену, народную артистку СССР Аллу Пугачеву, приедет ли Примадонна в Россию на празднование своего юбилея?

Конфискуют ли у Пугачевой и Галкина замок

В Госдуме приняли во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий конфискацию имущества за распространение фейков о ВС РФ. Если закон вступит в силу, то он может коснуться Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил NEWS.ru, что необходимо продать все дома артистов, а на вырученные «миллиарды» купить квартиры участникам спецоперации.

«Я считаю, что дома Галкина, Пугачевой можно продать, выручив большие деньги. Сколько они там хотели, 3 млрд рублей? На вырученное купить квартиры участникам СВО, помочь деньгами. Помочь детским домам, детсадам. Вот к этим людям, которые дискредитируют Россию, называют нас холопами, нужно применять неотвратимость наказания», — высказался он.

Будет ли Пугачева праздновать свой юбилей в России

Алле Пугачевой 15 апреля исполнится 75 лет. По данным издания «Царьград», в прошлом году певица планировала отпраздновать свой юбилей в России, но сейчас все изменилось.

«Примерно год назад появлялись сообщения, будто Примадонна уже строит планы, как отметить круглую дату: якобы с размахом и в Кремле после триумфального возвращения на родину. Но планы артистки, предавшей собственного зрителя после бегства в Израиль, рухнули», — сообщил «Царьград».

Что режиссер рассказал о работе с Пугачевой

Режиссер картины «Женщина, которая поет» Александр Орлов рассказал, что во время съемок проекта с Аллой Пугачевой было много сложностей. По его словам, Примадонна «морочила голову и себе, и другим».

«Вообще история создания этого фильма — это „индийский эпос“. Было много страстей и несуразностей, пересъемок, досъемок, мы вышли из бюджета. Алла морочила голову и себе, и другим», — признался Орлов.

Режиссер подчеркнул, что «фильм стал для нее трамплином» для дальнейшего продвижения в карьере. Он считает, что этому также поспособствовал бывший муж певицы Александр Стефанович. Орлов заявил, что именно с подачи Стефановича в одной из телепередач Пугачеву представили режиссером ленты.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Алла Пугачева

«Это уже не жизнь легенды, женщины, которая поет, а анекдот про человека, который потерял критическое отношение к себе. Это как джинна выпустить из бутылки. Человек вдруг почувствовал, что он джинн, ему подвластно все», — добавил деятель искусства.

За какой гонорар готов выступать Галкин

Ведущий шоу «Сорян, это пранк» Сурен Каграманов сообщил, сколько за час своего концерта зарабатывает Максим Галкин. Чтобы узнать эту информацию, он от имени заказчика позвонил директору юмориста Эльвире Мокробородовой.

«Я даже не назвал компанию. Директора интересовал только гонорар», — заявил Каграманов.

По его словам, артист готов дать часовой концерт в Европе за €100 тысяч (около 9,8 млн рублей). Также комик требует от организаторов выступления оплатить два билета бизнес-класса и два в экономе.

Где сейчас могут находиться Пугачева и Галкин

Максим Галкин несколько дней назад вышел на связь с поклонниками из Баку, куда приехал с концертом. После выступления юморист поблагодарил фанатов за теплую встречу.

Неизвестно, как долго Галкин пробудет в Азербайджане. Его следующий концерт запланирован на 16 февраля в Таллине.

Местоположение Аллы Пугачевой и ее детей неизвестно. В декабре она с Галкиным посетила юбилей лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Израиле.

По данным НТВ, из Израиля супруги вернулись на Кипр, куда переехали в конце октября 2023 года. После новогодних праздников, по данным KP.RU, артисты вместе с детьми собирались отправиться в Лондон, однако Сурен Каграманов заявил, что они могут переехать в США, где у Примадонны есть недвижимость.

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