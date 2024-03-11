Пугачева и Галкин: последние новости 11 марта, возвращение, скандалы, слухи

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Агентство «Москва»

Алла Пугачева и Максим Галкин

Шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) приехал в Сербию с концертами, а народная артистка СССР Алла Пугачева может лишиться авторских отчислений в России. Какие последние новости о них выходили сегодня, что известно о конфликте со Стасом Михайловым?

Где сейчас Пугачева и Галкин

Максим Галкин накануне прибыл в Сербию. Комик планирует выступить 11 марта в Белграде, после чего улетит в Израиль, где у него запланирован гастрольный тур до середины апреля.

Точное местонахождения Пугачевой неизвестно. Артистка не делится геолокацией под постами в социальных сетях. После отъезда из России пара вместе с детьми жила в Израиле, но в конце октября прошлого года перебралась на Кипр.

В своем последнем видеообращении Алла Пугачева прокомментировала тему возвращения в РФ. Артистка заявила, что «нормальные люди» не планируют вновь жить на родине, однако обмолвилась, что если она и приедет в Россию, то скажет все, что думает.

При этом композитор и основатель группы «Парк Горького» Стас Намин заявил, что Пугачева сейчас живет намного хуже, чем до отъезда из РФ. Он уверен, что исполнительница не хотела уезжать из страны, но была вынуждена пойти на этот шаг из-за Максима Галкина.

«Она живет намного хуже, чем здесь, она живет намного хуже, чем многие из вас здесь. Я был у нее за три дня до того, как началась вся эта история в Израиле. Я вам даже скажу такую вещь — сейчас лучше всего жить здесь», — сказал он.

Какие последние новости о скандале Пугачевой и Михайлова

Алла Пугачева оскорбила певца Стаса Михайлова, после того как он заявил, что все уехавшие артисты «на коленях приползут» обратно в Россию. В конфликт также вмешался Максим Галкин. Он заявил, что его жена — свободный человек и, если она оскорбила российского исполнителя, значит, он таким и является в ее глазах.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Стас Михайлов

Музыкальный критик Артур Гаспарян считает, что оскорбительная фраза Аллы Пугачевой о ее коллеге Стасе Михайлове станет вечным афоризмом. Он выразил уверенность, что ее заявление разберут на цитаты, как стихи поэтов Александра Пушкина и Владимира Маяковского.

В конфликте Пугачевой и Михайлова на сторону артистки встали уехавшие из России знаменитости, в том числе телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и юморист Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Могут ли Пугачеву лишить авторских отчислений

Российское законодательство позволяет лишить Аллу Пугачеву авторских отчислений, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин.

«Авторские права бывают имущественные и неимущественные. Неимущественные: право на имя, право указываться как автор произведения. Неимущественных прав невозможно лишить. А есть имущественные, исключительные авторские права. Имущественная часть, как и любое имущество — автомобиль, квартира, деньги, — при определенных обстоятельствах может уходить от одного собственника к другому. Имущественные права могут отчуждаться, дариться, сдаваться в аренду, продаваться», — объяснил он.

При этом Жорин обратил внимание, что никто не имеет права запретить Пугачевой называться автором и исполнителем тех или иных произведений.

«Есть еще такое понятие, как смежные права. Упоминать ее как автора-исполнителя — это право никто отобрать не может. А имущественные права — можно, как любую вещь», — добавил адвокат.

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