Пугачева и Галкин: последние новости 11 февраля, где сейчас, критика, слухи

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Алла Пугачева и Максим Галкин

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) готов дать концерт в Европе за €100 тысяч, а его жена, народная артистка СССР Алла Пугачева, планировала приехать в Россию на празднование юбилея. Какие еще последние новости про супругов известны, где они могут находиться сейчас?

Заберут ли у Пугачевой и Галкина замок

В Госдуме приняли во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий конфискацию имущества за распространение фейков о ВС РФ. Если закон вступит в силу, то он может коснуться Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин считает, что нужно продать все дома артистов, а на вырученные «миллиарды» купить квартиры участникам спецоперации.

«Я считаю, что дома Галкина, Пугачевой можно продать, выручив большие деньги. Сколько они там хотели, 3 млрд рублей? На вырученное купить квартиры участникам СВО, помочь деньгами. Помочь детским домам, детсадам. Вот к этим людям, которые дискредитируют Россию, называют нас холопами, нужно применять неотвратимость наказания», — заявил Бородин NEWS.ru.

Что Пугачева говорила про Путина до начала СВО

Алла Пугачева до начала спецоперации поддерживала президента России Владимира Путина и партию «Единая Россия». Примадонна также снималась в агитационном ролике фракции в 2007 году.

Спустя время в интервью журналисту Владимиру Полупанову певица заявила, что изначально не хотела участвовать ни в каких политических кампаниях, но «сейчас по-другому нельзя». Тогда Пугачева считала, что российское общество еще не созрело для европейской демократии и нуждается в сильном лидере, каким и является Путин.

С 2005 до 2008 год артистка состояла в Общественной палате при президенте РФ, где занималась вопросами социального развития. Исполнительница нередко критиковала пенсионную систему и выступала за создание женской партии.

«Достало уже видеть то, в какой нищете живут наши люди! С возрастом начинаешь острее все это чувствовать. Была бы жива Старовойтова (политик Галина Старовойтова. — NEWS.ru), я была бы рядом с ней. У нас была такая замечательная дружба! Ира Хакамада, Галя Старовойтова и я. Мы много говорили в свое время о создании женской партии. Но смерть Старовойтовой все разрушила. А сейчас для меня главное — свой флаг не запачкать», — говорила Пугачева.

В 2014 году артистка публично поблагодарила Путина, когда он вручил ей орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Продюсер Иосиф Пригожин также заявил, что Пугачева ранее использовала все возможности, чтобы быть ближе к власти, в частности приглашала к себе в гости политиков и дипломатов.

«К Алле Борисовне министры домой в гости приезжали. Ведь покинувшие страну на фоне СВО артисты не от политиков уехали, а от народа. И народ оставили с тем правительством, за которое сами же призывали голосовать», — сообщил он NEWS.ru.

Приедет ли Пугачева в Россию на свой юбилей

15 апреля Алле Пугачевой исполнится 75 лет. По информации «Царьграда», в прошлом году у Примадонны были планы отпраздновать юбилей в России, однако сейчас все изменилось.

«Примерно год назад появлялись сообщения, будто Примадонна уже строит планы, как отметить круглую дату: якобы с размахом и в Кремле после триумфального возвращения на родину. Но планы артистки, предавшей собственного зрителя после бегства в Израиль, рухнули», — пишет «Царьград».

За какой гонорар готов выступать Галкин

Ведущий шоу «Сорян, это пранк» Сурен Каграманов рассказал, сколько за час своего концерта зарабатывает Максим Галкин. Чтобы узнать эту информацию, он от имени заказчика позвонил директору юмориста Эльвире Мокробородовой.

«Я даже не назвал компанию. Директора интересовал только гонорар», — объяснил блогер.

По словам Каграманова, комик готов дать часовой концерт в Европе за €100 тысяч (около 9,8 млн рублей). Также Галкин требует от организаторов выступления оплатить два билета бизнес-класса и два в экономе.

Где сейчас могут находиться Пугачева и Галкин

Максим Галкин несколько дней назад вышел на связь с поклонниками из Баку, куда приехал с концертом. После выступления шоумен поблагодарил публику за теплую встречу.

Неизвестно, как долго он пробудет в Азербайджане. Следующий концерт Галкина запланирован на 16 февраля в Таллине.

Где сейчас находится Алла Пугачева вместе с детьми — неизвестно. В декабре она вместе с супругом посетила юбилей лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Израиле.

По информации НТВ, из Израиля Пугачева и Галкин вернулись на Кипр, куда переехали в конце октября 2023 года. После новогодних праздников, по данным KP.RU, артисты вместе с детьми собирались отправиться в Лондон, однако Сурен Каграманов заявил, что супруги могут переехать в США, где Примадонна имеет недвижимость.

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