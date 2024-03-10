Пугачева и Галкин: последние новости 10 марта, критика, возвращение

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Алла Пугачева и Максим Галкин

Народную артистку СССР Аллу Пугачеву поддержали в скандале с певцом Стасом Михайловым, с женой которого повздорил муж Примадонны Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Где сейчас звездная пара, за что критикуют артистов?

Кто поддержал Пугачеву в скандале с Михайловым

Михайлов нелестно высказался в адрес покинувших Россию звезд, после чего Примадонна записала для него оскорбительное видеообращение. На защиту певца встала его жена Инна, написавшая Галкину, чтобы он контролировал действия своей жены в Сети. В ответ на это шоумен заявил, что Пугачева — свободный человек.

На сторону Примадонны в конфликте с Михайловым встал не только Галкин. NEWS.ru выяснил, что певицу поддержали юморист Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

Лайк под постом Пугачевой поставили певица Лайма Вайкуле, актеры Максим Виторган и Иван Новиков, а также продюсер украинской исполнительницы Светланы Лободы Нателла Крапивина. Также Пугачеву поддержали сын Софии Ротару продюсер Руслан Евдокименко и украинский клипмейкер Алан Бадоев.

Что будет с замком Галкина и Пугачевой

Экс-солист музыкальных коллективов «АукцЫон» Сергей Рогожин посчитал, что из «имения» Примадонны в деревне Грязь можно было бы сделать детский дом. По мнению вокалиста, это было бы справедливым решением, чтобы не дать звездной чете заработать на продаже недвижимости.

«Наверное, было бы справедливо, если бы его продали и отправили бы [денежные средства] на нужды СВО или сделали бы детский дом, куда привозили бы детей из Донецка, сделали бы дом отдыха или ещё что-то», — сказал Рогожкин в интервью Игорю Кольке в рамках проекта «Так сказать».

Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

Какие отношения были у Пугачевой и Жванецкого

Вдова юмориста Михаила Жванецого Наталья рассказала в интервью «Вокруг ТВ», что супруг поддерживал теплые отношения с Примадонной. По ее словам, артист буквально не чаял души в певице. Вдова призналась, что что совершенно не ревновала мужа к певице.

«Она на него действовала каким-то странным образом, она на него производила просто оглушительное впечатление, он считал ее одной из умных женщин. Ну я, кстати, с ней сталкивалась неоднократно, она и к нам в дом приходила, и мы к ней. Она была прекрасна, она была умна, и там было что-то большее, чем ум, чем-то энергетическим она обладала, мне так кажется», — поделилась Наталья Жванецкая.

Юморист шутил, что у него не складывался диалог с Пугачевой, пока они не выпивали бутылку водки. Вдова подчеркнула, что приятели любили пригубить, «но в пределах разумного», поскольку «каждый друг при друге чувствовал себя скованно».

Где сейчас Пугачева и Галкин

Юморист с начала марта выступает с концертами в Литве. Когда гастроли по литовским городам завершатся, комик отправится в Сербию. После этого Галкин планирует улететь в Израиль и отправиться в тур по нему. В прошлом году концерты сорвались из-за начала военных действий в секторе Газа.

Точное местонахождения Пугачевой неизвестно. Артистка редко делится постами в соцсетях. После отъезда из России пара вместе с детьми жила в Израиле, но в конце октября перебралась на Кипр. Позднее артисты не сообщали о своих планах переехать в другую страну на ПМЖ.

В своем последнем видеообращении Пугачева обмолвилась о возвращении. Она предупредила, что если вернется на Родину, то скажет все, что думает.

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