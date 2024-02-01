Пугачева и Галкин: последние новости 1 февраля, где сейчас, возвращение

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Стало известно, что народная артистка СССР Алла Пугачева могла уехать из РФ из-за финансовых вопросов, а шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) «спас» певицу Катю Лель. Какие последние новости известны о семье артистов?

Как Галкин спас Катю Лель

Певица вспомнила, как однажды шоумен спас ее во время неловкой ситуации на сцене. В YouTube-интервью Катерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) Лель рассказала, что перепутала имя и отчество именинника, однако Галкин свел ситуацию в шутку, заявив, что артистка инопланетянка.

Почему Пугачева уехала из России

Народный артист РФ Евгений Князев считает, что Примадонна покинула РФ из-за финансовых вопросов. Он предположил, что у Пугачевой могли отнять нечто материальное, что крайне важно для нее, например заблокировать банковские счета.

«Я ведь тоже помню, когда она представляла нас на конкурсе в Сопоте, я помню этот период, мы же тоже ею гордились. Она целую страну представляла, она за нас выступала — за Россию, за Союз. Все это было. Ну а теперь уже все это забылось, так? Вероятно, миром правят деньги. Я в этом не понимаю ничего. Но, возможно, причина именно в этом. Что-то такое у нее могли отнять, наверное», — сказал Князев в разговоре с aif.ru.

Как Пугачева похудела

Проработавший 15 лет с Примадонной стилист Алишер рассказал, что мотивировал звезду избавиться от лишнего веса. По его словам, когда дива добилась красивого силуэта, она прекратила с ним работать и стала одеваться в бутиках.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева

«Я ей предложил продумать и ее повседневный стиль. Начал делать платья с поясами, постепенно их сужал, мотивируя Аллу Борисовну похудеть. Мы поняли, что ей идет кукольный стиль. И дошло до того, что на „Рождественские встречи“ я ей сделал наряды полностью без балахонов, она предстала в совершенно другом образе. А потом она еще больше стала худеть и уже смогла одеваться в бутиках. Вот так я лишился клиента в ее лице», — рассказал Алишер порталу Prozvezd.

Где сейчас Пугачева и Галкин

В настоящее время шоумен находится в Австралии — там в ближайшие дни у него должны состояться концерты в Сиднее и Мельбурне. О местонахождении Пугачевой нет известий с декабря. После того как семья артистов посетила в Израиле юбилей лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), исполнительница больше не выходила на связь с поклонниками — только один раз ее заметили в комментариях под постом одного из знакомых.

По данным НТВ, из Израиля Пугачева и Галкин вернулись на Кипр, куда перебрались в конце октября 2023 года. После новогодних праздников, как сообщало KP.RU, артисты вместе с детьми намеревались переехать в Лондон, однако ведущий шоу «Сорян, это пранк» Сурен Каграманов заявил, что чета отправится на ПМЖ в США, где имеет недвижимость.

Вернутся ли Пугачева и Галкин в Россию

Режиссер Никита Михалков предположил, как бы выглядело возвращение шоумена через некоторое время в Россию. По его мнению, санкции, применяемые к уехавшим за границу соотечественникам, слишком мягкие, что может негативно сказаться на стране в будущем.

«Опять вернется Галкин, опять вернется [Александр] Гудков — и все покатится. И будет существовать в пределах Московского княжества, а точнее в пределах Рублевки, Жуковки или других привилегированных районов. <...> А все остальное — столетиями завоеванное, что являло собой великую, огромную страну с потрясающей культурой, наукой, образованием, православной верой — будет роздано, разграблено, выворочено, выхолощено. Все заберут, увезут. Останется только то, что никому не нужно. Нас это может устроить? А это мечта, это их мечта», — заявил Михалков в программе «БесогонTV».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алла Пугачева, Максим Галкин

Он также оценил, каким будет возвращение Аллы Пугачевой. Он считает, что артистка не вернет свой статус и влияние в стране, однако сможет обойтись и без них, если будет «продолжать жить в стране Рублевка».

«Если она будет продолжать жить в стране Рублевка, или в стране Жуковка, или в стране Барвиха, то там все будет так, как и было. Это такие люди, которые совершенно спокойно могут обойтись без Челябинска, без Мурманска, без Владивостока, без Костромы. Они без всего этого и обходились», — сообщил Михалков.

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