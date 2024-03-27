Пугачева и Галкин: новости 27 марта, статус иноагента, новая песня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева, несмотря на возможное признание иноагентом, записала новую песню. Где сейчас ее муж Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), какие известны последние новости о них сегодня?

Правда ли, что Пугачеву признают иноагентом

Глава ФПБК Виталий Бородин рассказал, что Генпрокуратура просит Министерство юстиции РФ наделить певицу статусом иностранного агента. Активист выразил надежду, что дело доведут до конца.

«Пришел ответ из Генеральной прокуратуры РФ на мое обращение: „Началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом, прокуратура просит Министерство юстиции РФ признать Пугачеву иностранным агентом“. Надеюсь, контролирующие органы доведут это дело до конца», — написал Бородин в своем Telegram-канале.

Как ранее отмечал Бородин, аргументов в пользу такого решения несколько. В этом перечне был и отъезд Примадонны в Израиль, и ее «антироссийская позиция», и поддержка Галкина.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Виталий Бородин

Кроме того, недавно певица устроила скандал с народным артистом РФ Стасом Михайловым. Обращаясь к бывшему коллеге по сцене, Примадонна оскорбила его, подчеркнув, что уехавшие за границу артисты, которые, по ее мнению, являются «нормальными людьми», не собираются возвращаться в РФ. Пугачева пообещала, что если вернется в Россию, то скажет все, что она думает.

К статусу иноагента Пугачева, возможно, сделала шаг 4 марта, опубликовав ролик, в котором танцует под украинскую песню на яхте. Укрепило мнение об антироссийской позиции артистки и ее поведение 25 марта. Тогда она поддержала украинскую певицу Наталию Могилевскую, которая прервала свой концерт в Кривом Роге из-за воздушной тревоги.

Пользователи Сети считают, что последней каплей в вопросе присвоения Пугачевой статуса иноагента стало ее молчание относительно трагедии в «Крокус Сити Холле».

Что сказали звезды о присвоении Пугачевой статуса иноагента

Певица и актриса Вика Цыганова заявила в разговоре с «Ридусом», что считает ярлык иноагента для Примадонны вполне заслуженным. По ее словам, именно этого достойна певица после своих поступков и высказываний во время проведения российской СВО.

Народный артист РФ Юрий Назаров в разговоре с aif.ru поддержал признание Примадонны иноагентом. По его словам, артистка является предательницей, поэтому на такой шаг «давно пора» было решиться.

Не согласен с этим мнением актер Станислав Садальский. Он заявил, что отрицательно относится к возможному признанию Пугачевой иноагентом, и предложил начать этот процесс с депутатов, «которые обворовали страну».

Шоумен Стас Барецкий считает, что Бородин «мелко плавает», чтобы нападать на Примадонну. По его словам, инициатива должна исходить от людей государственной важности, начиная с депутатов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Вика Цыганова

Что за песню выпустила Пугачева

Сообщалось, что в преддверии юбилея Примадонны выйдет ее новая песня, записанная дуэтом с неизвестным артистом. СМИ уточняют, что новая композиция певицы не может быть посвящена трагическим событиям в «Крокусе», поскольку с большой долей вероятности была записана во время ноябрьского визита артистки в Россию.

«Это грустная песня о разлуке. Там есть такие слова: „Может быть, когда-нибудь поймешь, может быть, однажды и не вспомнишь где-то далеко...“, „Береги себя, а я расставлю вдоль дороги маяки...“ Причем это дуэт с мужчиной. Мы слышали песню, но, честно говоря, не поняли, кто этот певец. Голос незнакомый, видимо, это пока малоизвестный артист», — сказали друзья Примадонны.

Релиз песни должен состояться накануне 75-летия Примадонны, которое она отметит 15 апреля.

Где сейчас Пугачева и Галкин

Галкин сейчас находится в гастрольном туре по Израилю. Через два дня, 29 марта, он выступит с сольной программой в Тель-Авиве, после чего отправится в Ашдод, Ашкелон и Иерусалим.

Местоположение Пугачевой неизвестно. После отъезда из России она вместе с Галкиным и двойняшками Лизой и Гарри обустроилась в Израиле, однако в октябре прошлого года семья переехала на Кипр на фоне военного конфликта с Палестиной.

В своем последнем видеообращении она прокомментировала тему возвращения, заявив, что «нормальные люди» не планируют вновь жить в России.

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