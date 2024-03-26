Пугачева и Галкин: новости 26 марта, молчание о теракте в «Крокусе»

Фото: Komsomolskaya Pravda

Максим Галкин, Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева до сих пор молчит о теракте в «Крокус Сити Холле», пока ее муж Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) продолжает гастроли, несмотря на траур. Какие известны последние новости о них сегодня?

Почему Пугачева молчит о теракте в «Крокусе»

Пользователи соцсетей раскритиковали Примадонну за молчание о теракте в «Крокус Сити Холле». Они обратили внимание на тот факт, что певица ведет активную деятельность в медиа и часто комментирует различные события, а нападение на «Крокус Сити» никак не прокомментировала. Поклонники стали обвинять Пугачеву в лицемерии и безразличии.

Адвокат Андрей Алешкин предположил, что молчание певицы после трагедии в «Крокус Сити Холле» и отсутствие соболезнований погибшим и пострадавшим связано с отрешенностью артистки от России. По мнению правозащитника, исполнительница может находиться в кризисе своего возраста.

«Пугачева может находиться в кризисе своего возраста. Отрешенность от России подтверждает намерение не возвращаться назад, а ее последняя песня является прощальной», — пояснил адвокат в разговоре с «ФедералПресс».

В день трагедии Галкин опубликовал в соцсетях пост, в котором выразил соболезнования в связи с терактом. Несмотря на объявленный в РФ день общенационального траура, артист продолжил свои гастроли по Израилю.

Правда ли, что у Пугачевой будет юбилейный концерт

Певец и композитор Андрей Мисин в беседе с «Экспресс Газетой» рассказал, что Пугачева готовит большой концерт к своему 75-летию. По его словам, с большой долей вероятности выступление состоится в Израиле. Как объяснил музыкант, Примадонна хочет хотя бы ненадолго вернуться к своей публике.

«Она готовится к 75-летию (15 апреля. — NEWS.ru), очень хочет к этой дате подготовить большой концерт. Наверное, в Израиле. Вернуться хотя бы ненадолго к зрителю. Только что выпустила альбом из 15 песен — там и старые, и новые композиции. Но далеко не все их приветствуют: для многих те, кто уехал, больше не существуют», — рассказал Мисин.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева

Кто призвал Пугачеву вернуться в РФ

Продюсер Иосиф Пригожин напомнил, что Пугачева исполняла песню, в которой заявила, что она у России одна, поэтому страна может спать спокойно. Однако теперь Примадонна ушла от своего народа, отметил собеседник NEWS.ru, добавив, что певице следует вернуться на родину.

«Если вы у нас одна, вы должны быть где-то здесь, где-то с нами, где-то рядом, а получается, вас с нами нет, страна спокойно спать не может без вас. Вернитесь к нам, чтобы мы спокойно спали. Вот это мне хочется сказать», — заявил Пригожин.

Он добавил, что великому человеку не нужно ничего доказывать, он просто должен уважать свой народ и общество.

Где сейчас Пугачева и Галкин

Галкин сейчас находится в гастрольном туре по Израилю. 25 марта, у комика состоялся концерт в Реховоте, а 29 марта он выступит с сольной программой в Тель-Авиве.

Местоположение Пугачевой неизвестно. После отъезда из России она вместе с Галкиным и детьми — двойняшками Лизой и Гарри, обустроилась в Израиле, однако в октябре прошлого года семья переехала на Кипр на фоне военного конфликта с Палестиной.

В своем последнем видеообращении она прокомментировала тему возвращения, заявив, что «нормальные люди» не планируют вновь жить в России. При этом Примадонна пообещала, что если приедет в Москву, то скажет все, что думает.

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