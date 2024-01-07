Пугачева, Галкин, Киркоров, Ивлеева: последние новости шоу-бизнеса 7 января Филипп Киркоров уехал в Дубай после «голой» вечеринки Ивлеевой

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Максим Галкин, Алла Пугачева, Анастасия Ивлеева

Народный артист России Филипп Киркоров впервые после «отмены» из-за участия в «голой» вечеринке вышел на сцену, а блогер Анастасия Ивлеева опровергла информацию о своем отъезде в ОАЭ. Что об этом известно, какие новости выходили про народную артистку СССР Аллу Пугачеву, где в ближайшее время выступит ее супруг, юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)?

Какие новости известны про Ивлееву

Некоторые Telegram-каналы сообщали, что Анастасия Ивлеева якобы уехала в Дубай с «чемоданом денег». По словам журналиста Ксении Собчак, блогер приняла такое решение, опасаясь преследований силовиков после «голой» вечеринки.

«Рэпер Николай Васильев (VACIO) повторно задержан, ему снова вменяют мелкое хулиганство. Настя Ивлеева уехала за границу, потому что тоже опасается последствий. Это просто смешно, не будь так тревожно, они сейчас будут натягивать сову на глобус. Видимо, наказания показалось мало. Неужели это такая форма публичной казни, не за преступление, а за глупость и неадекватность времени? Это нельзя воспринимать иначе как сигнал всем: бояться», — комментировала Собчак.

Однако вчера, 6 января, Ивлеева опубликовала видео и рассказала, что проводит новогодние каникулы в Санкт-Петербурге. Также она передала привет поклонникам и поздравила их с праздниками.

Спустя некоторое время Собчак объяснила, откуда у нее появилась информация про отъезд телеведущей.

«У нас информация по ее отъезду за границу получена от двух адвокатов, занимающихся делом VACIO. Даже не знаю, радоваться или огорчаться. Надеюсь, никто ни за кем не придет», — подчеркнула она.

Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Ведущая Анастасия Ивлеева, получившая награду в номинации «Преображение года», 2017 год Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Ведущая Анастасия Ивлеева, получившая награду в номинации «Преображение года», 2017 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Нью-Йорк, съемки выпуска «Орла и Решки», 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Нью-Йорк, съемки выпуска «Орла и Решки», 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ежегодная церемония вручения премии в области поп-музыки «Трансформация», Настя Ивлева и Дмитрий Нагиев, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ежегодная церемония вручения премии в области поп-музыки «Трансформация», Настя Ивлева и Дмитрий Нагиев, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Пресс-завтрак музыкальной премии МУЗ-ТВ 2020/2021 в ресторане «Восход». На снимке: телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Нилетто Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Пресс-завтрак музыкальной премии МУЗ-ТВ 2020/2021 в ресторане «Восход». На снимке: телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Нилетто Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак. «Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация» Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак. «Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Певец Филипп Киркоров и блогер Анастасия Ивлеева на балу дебютантов журнала Tatler в Доме Пашкова, 2021 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Певец Филипп Киркоров и блогер Анастасия Ивлеева на балу дебютантов журнала Tatler в Доме Пашкова, 2021 год Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме АМОКОНФ в ДС «Мегаспорт» Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме АМОКОНФ в ДС «Мегаспорт» Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Ведущие церемонии Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва (слева направо), «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Ведущие церемонии Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва (слева направо), «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и Анастасия Ивлеева на фестивале VK Fest, 2022 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и Анастасия Ивлеева на фестивале VK Fest, 2022 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и певец и блогер Роман Каграманов на музыкальном фестивале VK Fest, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и певец и блогер Роман Каграманов на музыкальном фестивале VK Fest, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru

Какие новости известны про Киркорова

Вчера, 6 января, Филипп Киркоров впервые после «отмены» из-за участия в «голой» вечеринке вышел на сцену. Поп-король выступил в Chalet Berezka в Дубае.

Во время концерта певец сказал, что сейчас в его жизни наступила черная полоса, но он надеется, что скоро вернется белая. Киркоров подчеркнул, что не представляет свою жизнь без России.

«Я себе не представляю свою жизнь без России — без своего дома. Здесь, далеко от родины, я все равно ощущаю присутствие русского духа. Потому что так гулять в Рождество могут только русские духом! Мы всегда ими останемся!» — заявил он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Какие новости известны про Пугачеву и Галкина

Певица Лайма Вайкуле рассказала, как Алла Пугачева и Максим Галкин встретили Новый год. Она опубликовала в соцсетях запись и обратилась с поздравлениями к россиянам.

В тексте Вайкуле процитировала тост Примадонны — исполнительница сказала три слова.

«Замечательно сказала Алла Пугачева: „Свобода, закон и достаток!“ Я полностью согласна с ней», — сообщила певица.

Последний раз Пугачева и Галкин выходили на связь с поклонниками до Нового года. Тогда они опубликовали в соцсетях снимок из ресторана и рассказали, что отмечают 12-ю годовщину свадьбы.

До этого супруги были замечены в Израиле на юбилее лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

По данным KP.RU, после новогодних каникул супруги вместе с детьми планируют переехать в Лондон.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алла Пугачева и Максим Галкин

Ближайшие выступления Галкина запланированы на Бали (27 января), в Брисбене (30 января), Сиднее (1 февраля), Мельбурне (4 февраля), Таллине (16 февраля), Тарту (17 февраля), Йыхви (18 февраля), Стокгольме (20 февраля), Вильнюсе (6 марта), Каунасе (7 марта), Шауляе (8 марта), Клайпеде (9 марта), Белграде (11 марта), Беэр-Шеве (15 марта), Кармиэле (18 марта), Хайфе (20 марта, 5 апреля), Кирьят-Моцкине (22, 23 марта), Ришон ле-Ционе (24 марта), Реховоте (25 марта), Тель-Авиве (29 марта, 7 апреля, 12 апреля), Ашдоде (30, 31 марта), Ашкелоне (1 апреля), Иерусалиме (3 апреля) и Петах-Тикве (6 апреля).

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