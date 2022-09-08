«Пугачева догнала?»: в Сети шутят над Соловьевым с синяком на лице Пользователи связали появление Соловьева с синяком на лице с «местью» Пугачевой

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Владимир Соловьёв

В Сети активно обсуждают появление телеведущего Владимира Соловьева в эфире собственного YouTube-канала «Полный контакт» с синяком и ссадинами на лице. Так как сам ведущий ничего объяснять не собирается, это стало поводом для шуточных комментариев, пишет StarHit.

Большинство пользователей связали появление фингала на лице журналиста с недавним обещанием Аллы Пугачевой «набить морду» телеведущему. Об этом певица заявила на торжественной линейке 1 сентября в школе, куда привела своих детей.

Изначально артистка не уточнила, кому предназначались ее слова, но позже в соцсетях опубликовала негативный пост о Соловьеве, критиковавшем ее семью. Это и вспомнили пользователи, которые наперебой принялись шутить над телеведущим.

«Неужели Пугачева догнала?»; «Как-то странно. Пугачева хотела набить морду, Соловьев после этого появляется с подбитым глазом. Совпадение? Не думаю»; «Не уверен, что это связано, но история забавная», пишут комментаторы.

Кроме этого в Сети разгорелся жаркий спор о том, кому еще могла пожелать «набить морду» артистка. В качестве кандидатов называются священник Андрей Ткачев, который нелестно высказался о певице после ее отъезда из России, Гоген Солнцев, критиковавший артистку и Михаил Шахназаров, который частенько язвит в адрес Пугачевой и ее супруга.

Ранее тренер Соловьева Михаил Рябко предположил, что синяки и ссадины на лице журналиста могли взяться после его недавней тренировки по бесконтактному бою. В конце разговора Рябко не исключил, что журналист мог получить отметины на лице во время спарринга с женой.