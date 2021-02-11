Цымбалюк-Романовская объяснила, почему не всем подвластна «пучина страстей»

https://static.news.ru/photo/e0a5eeec-6c8a-11eb-a806-96000091f725_660.jpg Виталина Цымбалюк-Романовская Фото: vitalinaromanovskaya/instagram.com

Отсутствие второй половины не должно быть преградой для празднования Дня всех влюблённых. Такое мнение высказала экс-супруга народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская.

При этом светская львица предложила всем брать пример с неё. По словам пианистки, она продолжает верить в любовь и в то, что ей ещё встретится человек, с которым они будут преданы друг другу.

Почему так много одиноких? Да потому, что они по разным причинам боятся сказать о том, что любят. А любовь не терпит такого отношения, она приходит к тем, кто готов её дарить и не стесняется этого делать. Мне кажется, что любовь, как женщина: обожает смелых, стремящихся к подвигам, — цитирует Цымбалюк-Романовскую «Вечерняя Москва».

По её словам, она уже встретила мужчину мечты, но рассказывать о нём не стала.

Впрочем, артистка посетовала, что мало кто из представителей сильного пола умеет любить и ценить свою вторую половину. По её мнению, чтобы любить по-настоящему, нужно быть талантливым человеком, ведь «выражать такую сильную эмоцию способны лишь те, кто не боится погружаться в пучину страстей» и рисковать ради близкого человека.

Цымбалюк-Романовская добавила, что особо не отмечает День святого Валентина, но хорошо относится к празднику и уверена, что отмечать его достоин каждый, независимо от того, есть ли кто-то рядом с ним в данный период жизни.

Ранее пианистка рассказала о первой ночи с Джигарханяном. Как писал NEWS.ru, когда они познакомились, ей был 21 год, а ему 65. При этом актёр стал первым мужчиной в её жизни, поэтому она была немного скованной.