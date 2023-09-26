Психотехнолог назвал Милохина «жертвой западных технологий» Психотехнолог Мир: Милохин стал жертвой западных технологий влияния

21-летний тиктокер Даня Милохин, спевший в эфире гимн Украины, стал жертвой западных инструментов психологического влияния, рассказал в беседе с NEWS.ru психотехнолог и нейрокоуч Александр Мир. По словам эксперта, молодому человеку, выросшему в детдоме, необходимы дополнительное образование и психологическая поддержка от государства. Специалист также отметил, что в отличие от поющего патриотические песни Shaman, Милохин не имеет прочных жизненных ценностей.

В отличие от певца Shaman, родители которого вкладывались в воспитание сына и обеспечили ему родительскую заботу для формирования устойчивых ценностей, детство Милохина было связано с детдомом и скитаниями. В отличие от Shaman, который дарит обществу свои патриотические песни, заботясь о благополучии Родины, у Дани не получилось заложить прочный фундамент ценностей. Милохину приходится справляться с нынешней ситуацией без четко сложившихся ролевых моделей и заложенного семьей чувства любви и безопасности, — пояснил эксперт.

Мир подчеркнул, что таким лидерам общественного мнения, как Милохин, нужно не стесняться обращаться за помощью к специалистам, чтобы сохранять трезвость рассудка в стрессовых условиях.

Дане, как и другим людям, которым сложно справиться с уроками современности в одиночку, можно проходить этот период с поддержкой и создавать для себя конструктивные роли. Государству и обществу важно обеспечивать доступную психологическую помощь и совершенствовать систему образования для воспитания сильного и устойчивого к манипуляциям общества, — добавил Мир.

Ранее Милохин сообщил, что испугался после прочтения информации о том, что военкомат Анапы объявил его в розыск. Он также отметил, что для новости было выбрано его удачное фото. После этого блогер опубликовал снимок из машины во время передвижения по улицам Дубая.

До этого появилось сообщение о том, что Милохин, недавно улетевший из России в Дубай, объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы. Отмечалось, что тиктокер зарегистрирован в Москве, но в столице на учет не вставал.



Позже выяснилось, что информация о розыске Милохина пока не подтвердилась, так как в базе МВД России об этом данных нет. Поиск по соответствующему запросу на официальном ресурсе ведомства не дает результатов.