«Психопат и абьюзер»: Айза объяснила, почему ей не нравится Кологривый Айза Анохина назвала Никиту Кологривого больным человеком

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Бывшая супруга рэпера Гуфа (Алексея Долматова) певица Айза Анохина, известная также как Айза-Лилуна Ай, во время интервью психологу Марку Бартону назвала актера Никиту Кологривого психопатом, нарциссом и абьюзером. По ее словам, звезда сериала «Слово пацана» имеет «проблемы с зависимостями» и психологически «болен». Айза добавила, что после череды собственных проблем с психикой и работы с психологом, она сразу обращает внимание на мужчин «с травмами».

Он не в моем вкусе, к тому же он болен. Я уже чекаю чужие травмы. Он — психопат, нарцисс, абьюзер. Мне кажется, у него есть проблемы с зависимостями, — выразила свое мнение Айза в интервью.

Ранее Айза рассказала, что влюбилась в мошенника, который год назад украл ее Telegram-аккаунт. По словам блогерши, она считает молодого человека «секси», называет «любимым мошенником» и имеет «на его счет фантазии». Анохина добавила, что недавно ее аккаунт снова украл другой преступник.

До этого Анохина призналась, что провела вечер в компании экс-бойфренда Виктории Бони в Дубае. По ее словам, блогер Руслан Гасанов, с которым ранее встречалась Боня, провел ей с сыновьями экскурсию по ночному городу по просьбе Гуфа. Анохина подчеркнула, что у нее и Гасанова нет романа.



У Анохиной двое сыновей — от Гуфа и бизнесмена Дмитрия Анохина. В январе блогер рассказала, что прекратила общение с бывшими мужьями, после чего появлялась в их компании снова.